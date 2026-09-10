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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أنا عييت بسببكوا خلاص.. اكتشف أسباب مرض ريهام سعيد

ريهام سعيد
ريهام سعيد
اسماء محمد

أعلنت المذيعة ريهام سعيد ، مؤخرا، إصابتها بمرض السكري نتيجة التعرض لضغوط عديدة أثرت على صحتها بالسلب.

ونشرت ريهام سعيد عبر صفحتها على السوشيال ميديا تقريرها الطبي الذي يكشف إصابتها بمرض السكري وكتبت عليه “  ارتاحوا أنا عييت خلاص و عييت بسببكوا ” وأوضحت أن السبب فى مرضها هو الأذى الذي تعرضت له ولن تسامح كل من تسبب فى معانتها حتى لو بكتابة حرف ضدها بالباطل.

وأثار منشور ريهام سعيد اهتمام عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا وتنوعت التعليقات بين المواساة والدعاء.


 

أسباب مرض السكري

ووفقا لموقع كيلافند كلينك تشمل أسباب مرض السكري ما يلي:

مقاومة الأنسولين : ينتج داء السكري من النوع الثاني بشكل رئيسي عن مقاومة الأنسولين وتحدث مقاومة الأنسولين عندما لا تستجيب خلايا العضلات والدهون والكبد للأنسولين بالشكل المطلوب. 

تساهم عدة عوامل وحالات في درجات متفاوتة من مقاومة الأنسولين، بما في ذلك السمنة، وقلة النشاط البدني، والنظام الغذائي، واختلال التوازن الهرموني، والوراثة، وبعض الأدوية.
 

أمراض المناعة الذاتية : يحدث مرض السكري من النوع الأول ومرض السكري الكامن لدى البالغين عندما يهاجم جهاز المناعة الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس.


اختلال التوازن الهرموني : خلال فترة الحمل، تفرز المشيمة هرمونات تُسبب مقاومة الأنسولين و قد تُصابين بسكري الحمل إذا لم يتمكن البنكرياس من إنتاج كمية كافية من الأنسولين للتغلب على هذه المقاومة كما أن بعض الحالات الأخرى المرتبطة بالهرمونات، مثل ضخامة الأطراف ومتلازمة كوشينغ، قد تُسبب أيضًا داء السكري من النوع الثاني.


تلف البنكرياس : يمكن أن يؤثر التلف الجسدي الذي يصيب البنكرياس، نتيجة لحالة مرضية أو جراحة أو إصابة ،على قدرته على إنتاج الأنسولين، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 3c.


الطفرات الجينية : يمكن لبعض الطفرات الجينية أن تسبب مرض السكري أحادي الجين (MODY) ومرض السكري الوليدي.

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