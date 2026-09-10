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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشغيل أحدث ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى الكرنك الدولي.. تقنيات تدعم مرضى الكلى وتعزز السياحة العلاجية بالأقصر

تشغيل أحدث ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى الكرنك الدولي.. تقنيات متقدمة لدعم مرضى الكلى وتعزيز السياحة العلاجية بالأقصر
تشغيل أحدث ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى الكرنك الدولي.. تقنيات متقدمة لدعم مرضى الكلى وتعزيز السياحة العلاجية بالأقصر
شمس يونس

شهد مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر، بدء تشغيل أحدث ماكينات الغسيل الكلوي Fresenius 5008S CorDiax؛ في خطوة تستهدف الارتقاء بمستوى خدمات الغسيل الكلوي وتوفير أحدث التقنيات الطبية للمرضى والمنتفعين، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة ويعزز قدرتها على تقديم خدمات طبية متخصصة للمترددين من داخل الأقصر وخارجها.

يأتي تشغيل الماكينات الجديدة في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحت إشراف وتوجيه الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

وتضم الماكينات الجديدة مجموعة من التقنيات المتطورة في مجال الغسيل الدموي، من بينها تقنية Online HDF للغسيل عالي الكفاءة، ونظام VAM للمراقبة الذكية، والذي يساعد في الحد من مخاطر فقد الدم، بالإضافة إلى تقنية OCM التي تتيح متابعة كفاءة جلسة الغسيل وقياس مؤشرات جودة الغسيل بصورة مستمرة.

كما تتضمن الماكينات تقنية Auto Sub Plus التي تتيح تطبيق نظام High Volume HDF، بما يعزز كفاءة جلسات الغسيل ويتيح الاستفادة من تقنيات علاجية متقدمة في مجال أمراض الكلى.

ولا تقتصر مزايا الماكينات الجديدة على التطور الطبي، حيث تسهم تقنياتها في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء مقارنة ببعض التقنيات التقليدية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد داخل وحدة الغسيل الكلوي.

ويعكس تشغيل هذه الماكينات؛ توجه الهيئة العامة للرعاية الصحية نحو تطوير الخدمات الطبية التخصصية وتوفير أحدث النظم والتقنيات داخل المنشآت الصحية التابعة لها، بما يضمن تقديم رعاية طبية أكثر كفاءة للمنتفعين.

كما يمثل إدخال هذه التقنيات الحديثة بمستشفى الكرنك الدولي إضافة مهمة إلى الخدمات الصحية المتاحة بمحافظة الأقصر، ويدعم قدرتها على استقبال المرضى من خارج المحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تنمية قطاع السياحة العلاجية والاستفادة من الإمكانات الطبية المتطورة التي تمتلكها المحافظة.

وتوفر الخدمة للمنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل دون تحملهم أعباء إضافية، في الوقت الذي قد تصل فيه تكلفة جلسة الغسيل الكلوي باستخدام التقنيات المتقدمة في بعض المستشفيات الخاصة إلى نحو 10 آلاف جنيه للجلسة.

ويتم تفعيل وتشغيل الخدمة تحت إشراف الدكتور عرفة الهواري مدير الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة بالأقصر، والدكتورة منى درديري مسؤول قسم الكلى بالفرع، بما يضمن انتظام تقديم الخدمة ومتابعة جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

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