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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواجهة الآفات الزراعية بالأقصر.. تنظيم 7 ندوات بإسنا ومعالجة 8 منازل مصابة بالنمل الأبيض

زراعة الاقصر
زراعة الاقصر
شمس يونس

واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر جهودها خلال شهر أغسطس في مجال الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات الزراعية وحماية المحاصيل ومنازل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتحت قيادة المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وشهدت إدارة إسنا الزراعية تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية للمزارعين المهتمين بزراعة محصول الطماطم، بمشاركة فريق الإرشاد الزراعي وفريق المكافحة، وبالتعاون مع الفريق البحثي من خبراء محطة البحوث الزراعية.

وبلغ إجمالي الندوات التي تم تنظيمها 7 ندوات، بواقع 5 ندوات مسائية وندوتين صباحيتين، استهدفت رفع الوعي لدى المزارعين بكيفية التعرف على الآفات الخطيرة وتحديد أعراض الإصابة بها، إلى جانب التعريف بأحدث أساليب المقاومة الفعالة والمكافحة المتكاملة.

وركزت الندوات على أهمية المكافحة الحيوية، مع شرح طرق عمل وتطبيق اللقاحات الميكروبية، واستعراض بعض المنتجات المقدمة من الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، وفقا للتوصيات الفنية المعتمدة من وزارة الزراعة، بما يسهم في حماية المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الخسائر الاقتصادية ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وفي مجال مكافحة النمل الأبيض، نفذت المديرية حملات علاجية وعمليات حقن للتربة في أرمنت وإسنا، عقب فحص 43 منزلا، أسفرت عن تنفيذ علاجات لـ8 منازل ثبتت إصابتها، بهدف الحد من انتشار الآفة وحماية منازل المواطنين.

كما تم تنفيذ أعمال مكافحة لمساحات من محصول قصب السكر المصابة بآفة الحشرة القشرية الرخوة، بالتعاون مع إدارة المكافحة وبدعم مالي وتمويل من مجلس المحاصيل السكرية.

وفي إطار المكافحة الحيوية، تم الانتهاء من أعمال المقاومة الحيوية لآفة دودة القصب الصغرى، من خلال إطلاق طفيل «الترايكوجراما»، كأحد أساليب المكافحة التي تستهدف الحد من انتشار الآفة والحفاظ على إنتاجية محصول قصب السكر.

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