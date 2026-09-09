أهالي الأقصر يزفون عروسين على الحصان في طريقهما لأداء العمرة.. شاهد

في مشهد أقصري مميز امتزجت فيه فرحة الزواج بروح العادات والتقاليد قرر الشاب" محمد رمضان عنتر "من قرية القرايا بمركز إسنا جنوب الأقصر أن يبدأ حياته الزوجية بشكل مختلف بعدما اختار أن تكون أموال حفل الزفاف نفقات لأداء العمرة برفقة عروسته بدلا من إقامة فرح تقليدي.

وقبل سفر العروسين تحولت القرية إلى ساحة احتفال كبيرة بعدما قرر الأهالي مشاركة “محمد رمضان” فرحته وتوديعه بطريقتهم الخاصة حيث خرج أبناء القرايا في زفة شعبية للعريس وسط أجواء من البهجة والمحبة.

ووسط الزفة ظهر العريس في مشهد خطف الأنظار وهو يرتدي الجلباب الأبيض ويتزين بالحزام الأحمر ويمسك العصا بيده ويرقص على أنغام الاحتفال وسط أهله وأصدقائه وأبناء قريته الذين التفوا حوله في أجواء صعيدية أصيلة.

ولم يكتف الأهالي بالاحتفال أمام منزل العريس بل اصطحبوه في زفة على الحصان وسط فرحة كبيرة من أبناء القرية الذين حرصوا على مشاركته لحظاته الأخيرة قبل التوجه لأداء العمرة.

وتحولت فرحة “محمد رمضان” وعروسته إلى فرحة جماعية عاشها أهالي القرايا بالكامل حيث علت الزغاريد وارتفعت أصوات التهاني والدعوات للعروسين بأن يرزقهما الله القبول والبركة وأن تكون عمرتهما بداية لحياة زوجية سعيدة.

واعتبر أبناء القرية أن اختيار العريس وعروسته للعمرة بدلا من إقامة حفل زفاف كبير يعكس رغبة في بدء حياتهما معا بطريقة مختلفة تحمل معنى دينيا وروحانيا خاصا.