صرف 30 ألف جنيه لعامل وإنهاء نزاعين وديا.. عمل الأقصر تفتش على 23 منشأة لحماية حقوق العمال

نجحت مديرية العمل بمحافظة الأقصر في إنهاء عدد من النزاعات العمالية بالطرق الودية، من بينها شكوى انتهت بحصول أحد العمال على كامل مستحقاته المالية البالغة 30 ألف جنيه، فيما تمكن مكتب تفتيش وعلاقات عمل إسنا من إنهاء نزاع آخر لصالح عامل سابق بإحدى شركات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتزامن مع تنفيذ حملات تفتيشية على 23 منشأة للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتأتي هذه الجهود في ضوء توجيهات حسن رداد إبراهيم، وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتقديم الخدمات العمالية بصورة لائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وبإشراف محمود عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر.

وفي تفاصيل النزاع الأول، نجح مكتب علاقات العمل بالأقصر في تسوية شكوى ودية تقدم بها أحد العمال ضد إدارة إحدى الفنادق العائمة، حيث أسفرت جهود المكتب عن حصول العامل على كامل مستحقاته المالية، والتي بلغت 30 ألف جنيه، ليقدم عقب ذلك إقرارا رسميا بالتنازل عن الشكوى وإنهاء النزاع بصورة نهائية.

وأكد محمود عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن مكاتب علاقات العمل تؤدي دورا محوريا في تسوية المنازعات من خلال الوساطة وتقريب وجهات النظر بين طرفي علاقة العمل، والتوصل إلى حلول منصفة تتفق مع أحكام القانون، بما يدعم استقرار بيئة العمل ويحافظ على حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.

وأجرت التسوية نجاة أحمد السيد، مدير مكتب علاقات العمل بالأقصر، بمشاركة علي طه وفاطمة الزهراء عبد الرحيم، مفتشي المكتب.

وفي إسنا، تمكن مكتب تفتيش وعلاقات العمل من إنهاء نزاع عمالي بالطرق الودية لصالح أحد العاملين السابقين بإحدى شركات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بعد تقدمه بشكوى بسبب عدم حصوله على مسوغات تعيينه منذ تقديم استقالته في الأول من يونيو 2024، إلى جانب عدم إنهاء اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية.

وبتوجيه من وكيل وزارة العمل بالأقصر، جرى التواصل مع المركز الرئيسي للشركة بالقاهرة، حيث استجابت الشركة وأرسلت جميع مسوغات التعيين الخاصة بالعامل، كما أنهت إجراءات إلغاء اشتراكه التأميني، ليتم بذلك غلق النزاع صلحا، وتوفير الوقت والجهد على طرفي النزاع، وأجرى التسوية عمرو عبد العزيز، مفتش عمل بمنطقة عمل إسنا.

وعلى جانب آخر، كثفت مديرية العمل بالأقصر حملاتها التفتيشية على المنشآت الخطرة والمتوسطة، في إطار جهود تعزيز اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتحت إشراف وكيل الوزارة، حيث شملت الحملات مكاتب العمل بالأقصر وأرمنت وإسنا.

وأسفرت الحملات عن التفتيش على 23 منشأة متنوعة، شملت مطاعم ومولات تجارية ومخابز ومخازن للمواد الغذائية وحمامات سباحة، للتأكد من مدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.

وركزت الحملات على رفع وعي أصحاب المنشآت والعاملين بأهمية إجراء الفحوصات الطبية الابتدائية والدورية، والالتزام باشتراطات الوقاية من أخطار الحرائق والتعامل السريع معها، إلى جانب إعداد وتفعيل خطط الطوارئ والتدريب على الحد من المخاطر السلبية والكهربائية، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وتواصل مديرية العمل بالأقصر جهودها في الجمع بين حماية حقوق العمال وتسوية النزاعات وديا من جهة، وتشديد الرقابة على المنشآت من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وترسيخ الاستقرار داخل بيئة العمل بالمحافظة.