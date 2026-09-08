محافظ الأقصر يتابع إنشاء مستشفى القرنة المركزي الجديد والانتهاء من توصيل المرافق

ترأس المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات أعمال إنشاء مستشفى القرنة المركزي الجديد، والتأكيد على سرعة الانتهاء من توصيل كافة المرافق الأساسية للمشروع، تمهيدًا لدخوله الخدمة في أقرب وقت.

وناقش الاجتماع موقف توصيل كابلات الكهرباء المغذية للمستشفى، حيث وجه محافظ الأقصر بضرورة تحديد المسار المناسب للكابلات وإبعادها عن طبقة الأسفلت، بالتنسيق بين شركة كهرباء الأقصر وهيئة الطرق والكباري ومديرية الري، بما يضمن تنفيذ الأعمال دون التأثير على الطرق أو المرافق القائمة.

كما جرى استعراض مسارات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي الخاصة بالمستشفى، مع التأكيد على مراعاة استمرار تغذية المدرسة المجاورة بالمياه خلال تنفيذ الأعمال الخاصة بالمستشفى.

ووجه محافظ الأقصر الجهات المعنية بعقد اجتماع فوري لتحديد مسارات المرافق والاتفاق عليها بصورة نهائية، بما يسهم في سرعة تنفيذ الأعمال وتجنب أي تعارضات بين الجهات المختلفة.

كما وجه محافظ الأقصر بمخاطبة شركة الغاز الطبيعي لتحديد مسار خط الغاز المغذي للمستشفى، إلى جانب مخاطبة الشركة المصرية للاتصالات لتحديد مسار شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت، مع التشديد على ضرورة تواجد مندوب من وزارة السياحة والآثار أثناء تنفيذ أعمال الحفر بالموقع، حفاظًا على أي عناصر أو شواهد أثرية محتملة.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الأقصر على سرعة الانتهاء من كافة الملاحظات وإرسال الخطابات الرسمية إلى الجهات المختصة، مع استمرار التنسيق بينها لتسريع وتيرة العمل، مؤكدًا أهمية الانتهاء من المشروع ودخول المستشفى الخدمة في أقرب وقت، لما يمثله من نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مدينة القرنة ومواطني غرب الأقصر.

جاء ذلك بحضور أحمد حسن أبو الحسن، رئيس مركز ومدينة القرنة، والدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر،

والمهندس صالح إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي قنا والأقصر.، والمهندس أحمد القاضي، مدير عام التشغيل بشركة كهرباء الأقصر، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديريتَي الطرق والنقل والإسكان، والمهندس محمد فوزي، مدير إدارة الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.