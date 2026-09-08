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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يحدد ضوابط العام الدراسي الجديد ويوجه بتسليم الكتب دون سداد المصروفات

محافظ الأقصر يحسم ضوابط العام الدراسي الجديد ويوجه بتسليم الكتب للطلاب دون سداد المصروفات
محافظ الأقصر يحسم ضوابط العام الدراسي الجديد ويوجه بتسليم الكتب للطلاب دون سداد المصروفات
شمس يونس

وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب اعتبارا من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2026/2027 دون ربط استلامها بسداد المصروفات الدراسية مؤكدا أن انتظام الطلاب في الدراسة وتوفير سبل التعليم لهم يجب أن يكون بعيدا عن أي معوقات إدارية أو مالية

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب والتأكد من جاهزية الفصول والمباني والمنشآت المدرسية قبل انطلاق الدراسة مع سرعة إنهاء أعمال الصيانة البسيطة المتبقية ورفع كفاءة المدارس بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الأقصر اجتماعا موسعا بالمركز الدولي للمؤتمرات لمتابعة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد والوقوف على جاهزية المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة بحضور الدكتور أسامة عبد العال حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وصبحي يوسف نقيب المعلمين ورؤساء المراكز والمدن ونوابهم ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري ورؤساء الأقسام بمديرية التربية والتعليم وعدد من مديري مدارس المحافظة

وأكد عمارة أن ملف التعليم يمثل أولوية رئيسية للمحافظة باعتباره أحد أهم ركائز بناء الإنسان مشيرا إلى أهمية الدور الذي يؤديه المعلم داخل المدرسة وضرورة أن يكون قدوة للطلاب وأن يجمع بين رسالته التعليمية ودوره التربوي بما ينعكس على سلوك الطلاب ومستواهم الدراسي

وأشاد محافظ الأقصر بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في ملف خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول وأعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس موجها باستمرار أعمال التجميل وتحسين الصورة البصرية لأسوار المدارس من خلال تنفيذ رسومات ولوحات تعبر عن حب الوطن وتبرز النماذج والقدوات التعليمية والوطنية

ووجه المحافظ بحصر جميع المدارس التي لا يتوافر بها نظام صرف صحي وإعداد بيان تفصيلي باحتياجاتها للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها كما كلف بحصر العمال داخل المدارس لضمان حسن توزيع القوى البشرية وفقا للاحتياجات الفعلية لكل مدرسة

وفي ملف إنشاء المنشآت التعليمية أكد محافظ الأقصر أن طلبات إنشاء المدارس والمعاهد الأزهرية تحظى بأولوية خاصة موجها بتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات التعليمية وسرعة إنهاء الإجراءات بما يتيح دخولها الخدمة في أقرب وقت خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا

وناقش المحافظ خلال الاجتماع شكوى بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن مدرسة بنجع بدران بمدينة الأقصر ووجه بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية والتعامل الفوري مع المشكلة لإعادة انتظام التيار الكهربائي وضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب والعاملين

وشدد محافظ الأقصر على تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية مؤكدا ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية وسرعة التدخل لحل أي مشكلات تواجه المدارس قبل بدء الدراسة

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