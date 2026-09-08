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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مخازن وثلاجات غير مرخصة بالأقصر

ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر داخل مخازن وثلاجات غير مرخصة بإسنا
ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر داخل مخازن وثلاجات غير مرخصة بإسنا

شنت إدارة تموين إسنا جنوب الاقصر حملة رقابية مكبرة على المخابز والأسواق والمحلات العامة بدائرة المركز، للتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات التموينية، والتصدي لمحاولات تداول السلع مجهولة المصدر وغير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور مساعد الوزير لشئون الرقابة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وبمتابعة عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والتأكد من سلامة وجودة السلع المعروضة للمواطنين.

وقاد الحملة أحمد طه إبراهيم مدير إدارة تموين إسنا، وشارك فيها محمد محمد طه ومحمد الهواري شاكر من مفتشي الإدارة، حيث جرى المرور على عدد من المخابز والمنشآت التجارية والأسواق بنطاق دائرة الإدارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر لمخالفات تموينية متنوعة، كان أبرزها ضبط ثلاجة لحوم تعمل دون ترخيص، وبداخلها 10 كراتين فراخ مجمدة، بواقع 8 فراخ داخل كل كرتونة، وبلغ وزن الكرتونة الواحدة 10 كيلوجرامات، بإجمالي 100 كيلوجرام من الدواجن المجمدة، دون وجود أوراق أو مستندات أو فواتير تثبت مصدرها.

كما تمكنت الحملة من ضبط 30 لفة من صوابع الذرة، تحتوي كل لفة على 4 علب، وبداخل كل علبة 12 باكو، بإجمالي 1440 باكو من صوابع الذرة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.

وشملت المخالفات المحررة أيضا محضرا لإدارة منشأة دون ترخيص، ومحضرا لغلق مستودع دقيق خلال مواعيد العمل الرسمية، إلى جانب تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع للمستهلكين بالمخالفة للقرارات التموينية المنظمة.

وأكدت إدارة تموين إسنا استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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