رئيس وزراء اليونان: نؤكد على وصول المساعدات إلى غزة.. والتعاون مع مصر نموذج إيجابي

أكد رئيس الوزراء اليوناني، ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددًا على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

ضمان وصول المساعدات إلى غزة

وشدد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة ووقف التصعيد، بما يفتح الطريق أمام استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن في المنطقة.

التعاون مع مصر نموذج إيجابي

وأشاد رئيس الوزراء اليوناني بالتعاون القائم مع مصر، مؤكدًا أن العلاقات المصرية اليونانية تمثل نموذجًا إيجابيًا للتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين البلدين، والاستفادة من الشراكة القائمة في دعم الاستقرار الإقليمي، إلى جانب تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.