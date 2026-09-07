محافظ الأقصر يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بإسنا بتخفيضات تصل إلى 50%

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مساء اليوم الاثنين، فعاليات معرض «أهلاً مدارس» بمدينة إسنا جنوب المحافظة، والذي ينظمه حزب حماة الوطن، في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وحرصًا على توفير المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

جاء ذلك برعاية العمدة علاء إمام راجح، أمين أمانة المشروعات الصغرى والمتوسطة بالأمانة المركزية لحزب حماة الوطن، وبحضور المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وعبد الرحيم طايع، نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، والمستشار هشام البلكي، المستشار القانوني لمحافظة الأقصر، ومحمد محمود جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وأسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمود عيسى، مدير مديرية العمل بالأقصر.

ويقدم المعرض مختلف المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وخصومات تتراوح بين 40% و50%، إلى جانب إتاحة البيع بأسعار الجملة على مدار اليوم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع، مع تقديم هدايا مجانية للأسر الأولى بالرعاية، تشمل شنطًا مدرسية وكراسات وكشاكيل، دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا، ومساعدتها في توفير احتياجات أبنائها من المستلزمات الدراسية.

أكد أمين أمانة المشروعات الصغرى والمتوسطة بالأمانة المركزية لحزب حماة الوطن، أن تنظيم معرض «أهلاً مدارس» يأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب، وحرصه على دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن المعرض يتيح مستلزمات مدرسية متنوعة بأسعار مخفضة وخصومات تصل إلى 50%، إلى جانب توفير هدايا مجانية للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر أن إقامة مثل هذه المعارض تأتي في إطار دعم المواطنين وتوفير السلع والمستلزمات الأساسية بأسعار مناسبة، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في المشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار محافظ الأقصر إلى أهمية التوسع في إقامة المعارض التي توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي، بما يتيح للأسر الحصول على احتياجات أبنائها بجودة مناسبة وأسعار في متناول الجميع.

وأضاف أن المحافظة حريصة على دعم المبادرات التي تستهدف المواطنين، والتنسيق مع مختلف الجهات لضمان توفير السلع والاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة الأولى بالرعاية.

وتأتي مبادرة معرض «أهلاً مدارس» بمدينة إسنا بهدف دعم أهالي المدينة والمراكز والقرى التابعة لها، وتوفير احتياجات الطلاب المدرسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر بالتزامن مع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.