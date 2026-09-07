نائب محافظ الأقصر يستمع لمطالب 41 مواطنا ويوجه بسرعة بحث الشكاوى وحلها

عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر لقاء اليوم المفتوح الأسبوعي للمواطنين بمقر المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة الأقصر وذلك في إطار حرص المحافظة على فتح قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة

وشهد اللقاء حضور حسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية وممثلي الجهات المعنية لمناقشة الطلبات المقدمة من المواطنين والوقوف على سبل التعامل معها كل في نطاق اختصاصه

وخلال اللقاء استمع نائب محافظ الأقصر إلى مطالب وشكاوى 41 مواطنا تنوعت بين عدد من الملفات والاحتياجات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين حيث شملت طلبات خاصة بالمرافق والرعاية الصحية والإسكان وتوفير فرص العمل إلى جانب مطالب متعلقة بالمساعدات وخدمات تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعي

ووجه الدكتور هشام أبو زيد خلال اللقاء بسرعة دراسة جميع الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين كل حالة على حدة والعمل على بحثها من خلال الجهات المختصة للوصول إلى الحلول المناسبة التي تضمن حصول كل مواطن على حقه في ضوء القواعد والقوانين المنظمة

كما شدد نائب محافظ الأقصر على ضرورة التعامل الجاد والسريع مع شكاوى المواطنين وعدم تأخير الردود الخاصة بها مؤكدا أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية للوصول إلى حلول فعالة للمشكلات المطروحة

ووجه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بمتابعة جميع الطلبات والشكاوى التي تم عرضها خلال اللقاء بصورة مستمرة مع الجهات المعنية والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وسرعة إفادة المواطنين بما تم التوصل إليه في مطالبهم وشكاواهم

وأكد نائب محافظ الأقصر أن لقاء اليوم المفتوح يمثل إحدى أهم آليات التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم على أرض الواقع والعمل على تذليل العقبات أمامهم في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم