بالألوان والموسيقى.. مبادرة «الجنوب» تدعم محاربي السرطان الصغار في «شفاء الأورمان» بالأقصر

نظمت مبادرة «الجنوب» زيارة ميدانية لمستشفى «شفاء الأورمان للأطفال» لعلاج الأورام السرطانية بالمجان بمحافظة الأقصر، لمشاركة الأطفال المرضي رحلة علاجهم وإدخال السرور على قلوبهم، وذلك في لفتة إنسانية تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لأبطالنا الصغار.

وتضمنت الزيارة برنامجاً حافلاً بالأنشطة الترفيهية والموسيقية المتنوعة، التي تفاعل معها الأطفال وأسرهم وسط أجواء من الفرح والأمل، بالإضافة إلى تنظيم ورش رسم بالألوان وورش تلوين شارك فيها الأطفال للترويح عن أنفسهم والتعبير عن أمنياتهم بالتعافي، مما أسهم في تخفيف الأعباء خلال مرحلة العلاج.

وأكد وفد فريق «الجنوب» أن هذه الفعالية تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية وحرص المبادرة المستمر على دعم محاربي السرطان من الأطفال في صعيد مصر، مشيرين إلى أن الدعم النفسي يمثل جزءاً أساسياً ومكملاً للرحلة العلاجية الطبية التي يقدمها مستشفى شفاء الأورمان بأعلى معايير الجودة وبالمجان بالكامل.

من جانبه، أعرب «محمود فؤاد»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن بالغ تقديره لجهود مبادرة «الجنوب» وما قدمته من لفتة إنسانية طيبة تركت أثراً إيجابياً كبيراً في نفوس الأطفال المرضى وذويهم.

وأشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بدور مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية في مساندة القطاع الطبي، مؤكداً على أهمية هذه الأنشطة في إضفاء البهجة على أقسام الأطفال وتحسين حالتهم المعنوية والنفسية، مما يدعم استجابتهم لرحلة العلاج وتلقي الجرعات المقررة.