الأقصر.. إطلاق مبادرة شبابية للنظافة والتجميل تبدأ من المناطق الأثرية

بحث الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، خلال اجتماع موسع مع ممثلي عدد من الكيانات الشبابية بالمحافظة، إطلاق مبادرة مجتمعية متكاملة تستهدف دعم جهود النظافة والتجميل ورفع الوعي البيئي، وتعزيز مشاركة الشباب في الملفات والقضايا التي تمس حياة المواطنين.

وشهد اللقاء مشاركة ممثلي كيانات سند شباب الصعيد واتحاد شباب الأقصر ورواد التطوير والتنمية وشباب قادرون، بحضور الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وجيهان عبده وكيل المديرية، والدكتور عبد الرحيم جاد منسق الكيانات الشبابية بالمحافظة، إلى جانب عدد من مسؤولي الكيانات الشبابية.

وتناول الاجتماع التصور المقترح للمبادرة وآليات تنفيذها بالتنسيق بين الكيانات الشبابية والفرق التطوعية التابعة لها والأجهزة التنفيذية المختصة، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ومن المقرر أن تبدأ المبادرة مرحلتها الأولى من المناطق الأثرية والمسارات السياحية بمدن الأقصر والقرنة وإسنا، من خلال تنفيذ أعمال للنظافة والتجميل ورفع المخلفات وتحسين المظهر العام، على أن تمتد مراحلها المقبلة لتشمل مختلف مدن المحافظة وقراها ونجوعها.

وأكد الدكتور هشام أبو زيد، أهمية توظيف طاقات الشباب في خدمة المجتمع، وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة بصورة عملية في جهود التنمية، مشددا على أن المبادرة تستهدف إحداث تغيير مستدام في السلوك المجتمعي تجاه النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمحافظة.

وأشار نائب محافظ الأقصر إلى أن المبادرة لا تقتصر على تنفيذ حملات ميدانية للنظافة والتجميل، وإنما تستهدف أيضا نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على ما يتم إنجازه، وتحويل المشاركة الشبابية إلى عمل مجتمعي مستمر يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصورة الحضارية للأقصر أمام المواطنين والزائرين.

وشدد نائب المحافظ على دعم المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، للمبادرات الشبابية الجادة التي تحقق نتائج ملموسة، وتدعم جهود الأجهزة التنفيذية، مؤكدا أن الشباب يمثلون شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة استكمال التنسيق بين الجهات المشاركة لوضع برنامج تنفيذي للمبادرة وتحديد أولويات العمل والمناطق المستهدفة، بما يسهم في خروجها بصورة منظمة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الطاقات الشبابية والتطوعية بالأقصر.