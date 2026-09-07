بحرية الاحتلال تطلق النار على مراكب صيادين فلسطينيين وتصيبهم أثناء عملهم

أصيب صيادان فلسطينيان برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قبالة بحر مدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار على مراكب الصيادين أثناء عملهم قبالة بحر مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة صيادين بجروح.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,651 شهيدا و174,592 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 1,344 شهيدا، إضافة إلى 4,481 مصابا، فيما جرى انتشال 826 جثمانا.