اسم مفاجئ في صفقة إبراهيم عادل.. هل يرحل شوبير عن الأهلي؟

عاد اسم نادي نورشيلاند الدنماركي إلى دائرة اهتمامات جماهير النادي الأهلي بعدما ترددت تقارير خلال الساعات الماضية حول إمكانية دخول الطرفين في صفقة تبادلية تقضي بانتقال مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأحمر إلى النادي الدنماركي مقابل عودة إبراهيم عادل إلى صفوف الأهلي.

السيناريو رغم جاذبيته بالنسبة إلى جماهير القلعة الحمراء اصطدم سريعًا بموقف واضح من الجانب الدنماركي بعدما تم التأكيد على أن المفاوضات الخاصة بضم مصطفى شوبير أُغلقت وأن فكرة الصفقة التبادلية لم تكن مطروحة من الأساس.

ومع ذلك فإن ارتباط اسم إبراهيم عادل بالأهلي يجعل الملف قابلًا للمتابعة خاصة أن اللاعب يعد من الأسماء التي تحظى باهتمام النادي الأحمر في وقت يبحث فيه الأهلي باستمرار عن تدعيم صفوفه بعناصر قادرة على صناعة الفارق.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل انتهى بالفعل سيناريو الصفقة التبادلية بين الأهلي ونورشيلاند أم يمكن أن يعود هذا المقترح إلى الواجهة لحسم صفقة إبراهيم عادل؟

مصطفى شوبير.. ملف أُغلق في الأهلي

جاءت أولى الخطوات التي أضعفت سيناريو الصفقة التبادلية من جانب الأهلي نفسه بعدما أعلن النادي رسميًا تمديد عقد مصطفى شوبير حتى عام 2029.

ويمثل تجديد عقد الحارس الشاب رسالة واضحة من إدارة الأهلي بشأن موقفها منه خاصة أن شوبير يعد أحد أبناء النادي الذين تدرجوا داخل قطاع الناشئين قبل أن يثبت نفسه مع الفريق الأول.

كما أن استمرار الحارس داخل القلعة الحمراء لم يعد مرتبطًا فقط بكونه لاعبًا صاعدًا بعدما اكتسب خبرات كبيرة خلال الفترة الماضية ونجح في تقديم مستويات لافتة جعلته أحد الخيارات المهمة في مركز حراسة المرمى.

وتأتي أهمية قرار التجديد في ظل ارتفاع قيمة شوبير الفنية خاصة بعد ظهوره مع منتخب مصر خلال كأس العالم 2026 حيث نجح في التصدي لركلتي جزاء أمام الإيراني مهدي طارمي والأرجنتيني ليونيل ميسي في واحدة من أبرز لحظاته على المستوى الدولي.

وبالتالي فإن فتح باب رحيله مجددًا بعد أيام قليلة من تمديد عقده مع الأهلي يبدو أمرًا يحتاج إلى ظروف استثنائية وليس مجرد مفاوضات عابرة.

نورشيلاند يحسم الجدل

الطرف الآخر في القصة كان أكثر وضوحًا بعدما نفى حسام الزناتي المسؤول عن التعاقدات في نورشيلاند وجود مفاوضات بشأن صفقة تبادلية تجمع مصطفى شوبير وإبراهيم عادل.

ونقل الإعلامي أحمد شوبير تصريحات تؤكد أن ملف انتقال مصطفى شوبير إلى النادي الدنماركي تم إغلاقه وأن الحديث عن مبادلة الحارس المصري بإبراهيم عادل لا أساس له من الصحة.

وهذا الموقف يضعف بشكل كبير إمكانية تنفيذ السيناريو في صورته الحالية خصوصًا أن الصفقة التبادلية تحتاج إلى موافقة الأطراف الثلاثة وليس طرفًا واحدًا فقط.

فالأهلي يحتاج إلى أن يكون مستعدًا للتخلي عن شوبير ونورشيلاند عليه قبول الحارس ضمن الصفقة بينما يجب أن تكون هناك رغبة مشتركة في إتمام انتقال إبراهيم عادل إلى القاهرة.

وفي ظل غياب هذه المعطيات حاليًا تبدو الصفقة التبادلية أقرب إلى سيناريو متداول منها إلى مفاوضات فعلية.

لكن ماذا عن إبراهيم عادل؟

رغم ذلك يبقى الجزء الأكثر إثارة في القصة متعلقًا بإبراهيم عادل فاللاعب يمثل قيمة فنية كبيرة بالنسبة إلى الأهلي ووجوده في نورشيلاند يجعل النادي الدنماركي طرفًا طبيعيًا في أي مفاوضات محتملة بشأنه.

ولهذا فإن الحديث عن إمكانية حصول الأهلي على خدمات اللاعب من خلال صفقة تبادلية مع نورشيلاند يبدو منطقيًا من الناحية النظرية لكنه يصطدم في الوقت الحالي بعدم وجود مفاوضات فعلية وفق التصريحات المنسوبة إلى النادي الدنماركي.

وهنا تظهر أمام الأهلي أكثر من طريقة إذا أراد فتح باب التفاوض مجددًا حول اللاعب أبرزها الدخول في مفاوضات مالية مباشرة بعيدًا عن مصطفى شوبير أو البحث عن صيغة أخرى ترضي النادي الدنماركي دون المساس بمستقبل حارس الفريق الأحمر.

لماذا قد يتمسك الأهلي بإبراهيم عادل؟

يمثل إبراهيم عادل أحد الأسماء التي يمكن أن تمنح الأهلي حلولًا إضافية في الجانب الهجومي خصوصًا مع حاجة الفريق المستمرة إلى امتلاك عناصر لديها القدرة على صناعة الفارق في المواجهات المغلقة.

واللاعب يمتلك خبرة جيدة في الكرة المصرية إلى جانب تجربته الاحترافية وهو ما يجعله مختلفًا عن التعاقد مع لاعب شاب يحتاج إلى فترة طويلة للتأقلم.

كما أن وجود لاعب بحجم إبراهيم عادل قد يمنح الجهاز الفني خيارات أكبر في الثلث الهجومي سواء على مستوى الأطراف أو التحرك خلف المهاجم وهو ما يجعل اسمه جذابًا بالنسبة إلى أي فريق ينافس على البطولات المحلية والقارية.

ومن هنا فإن رغبة الأهلي في التعاقد معه إذا تحولت إلى تحرك رسمي لن تكون مرتبطة فقط باسم اللاعب وإنما بحسابات فنية تخص احتياجات الفريق خلال الموسم.

شوبير.. هل يمكن أن يكون ورقة في المستقبل؟

رغم نفي فكرة الصفقة التبادلية حاليًا فإن استمرار ارتباط اسم مصطفى شوبير بالاحتراف الأوروبي قد يظل قائمًا خصوصًا إذا وصلت إليه عروض مناسبة خلال الفترة المقبلة لكن أي قرار بشأن مستقبله سيكون مختلفًا تمامًا بعد توقيعه عقدًا جديدًا مع الأهلي يمتد حتى 2029 فالقلعة الحمراء باتت تملك موقفًا تعاقديًا قويًا والحارس لم يعد لاعبًا يقترب عقده من النهاية وبالتالي فإن رحيله -إذا حدث مستقبلًا- سيكون مرتبطًا بعرض قوي يحقق استفادة رياضية ومالية للنادي.

وهذا تحديدًا يجعل استخدام شوبير كورقة في صفقة إبراهيم عادل أمرًا غير سهل خاصة إذا كانت إدارة الأهلي ترى أن الحارس يمثل جزءًا من مستقبل الفريق.