أحمد شوبير يفتح النار على «هوجة الصفقات» في الأهلي

هاجم الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق ملف الصفقات الخاص بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم داخل النادي الأهلي.

وقال شوبير عبر قناة النهار: "أنا قربت أتجنن.. فيه ناس بتقول إن عموتة طلب 3 صفقات في يناير.. هنجيب 11 صفقة ولا إيه؟ هو كل سنة هنغير 11 لاعب؟"

واضاف: "أكبر أندية العالم مبتعملش كم الصفقات ده، وبتكتفي بصفقتين أو تلاتة".

وتابع: "قائمة الأجانب مقفولة وخلصانة.. هتمرن 40 لاعب في التدريب ولا إيه؟ اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى."

وأكمل: "في اليمين عندك ما شاء الله محمد هاني وأحمد عيد وكريم فؤاد."