الأوقاف تختتم النشاط الصيفي بمسجد الجامع الكبير بمدينتي وتكرّم الأطفال المشاركين

اختتم مسجد الجامع الكبير بمدينتي فعاليات النشاط الصيفي، برعاية وزارة الأوقاف، من خلال احتفالية شهدت تكريم الأطفال المشاركين وتقديم الهدايا لهم؛ تقديرًا لمشاركتهم في أنشطة البرنامج وتشجيعًا لهم على مواصلة التعلم والارتباط بالمسجد.

وأقيمت الاحتفالية تحت إشراف الدكتور محمود الأبيدي، إمام وخطيب المسجد، وبحضور الدكتور محمد قرني، مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، وشهدت تقديم عدد من الهدايا العينية والمادية للأطفال، إلى جانب رحلات عمرة، بدعم من أهل الخير.

وشاركت واعظات وزارة الأوقاف في فعاليات النشاط الصيفي من خلال البرامج والأنشطة الموجهة للأطفال، بما أسهم في توجيههم وتوعيتهم وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية لديهم، إلى جانب مشاركة المساعدات في تنظيم الفعاليات وإنجاحها.

كما شهدت الاحتفالية توجيه الشكر والتقدير إلى الداعمين الذين أسهموا في تقديم الهدايا ورحلات العمرة، وإلى العاملين والعاملات بالمسجد وفرق الأمن، تقديرًا لجهودهم في تنظيم النشاط الصيفي ومتابعة فعالياته.

ويأتي تنفيذ النشاط الصيفي بالمسجد ضمن برامج وزارة الأوقاف الموجهة إلى النشء، التي تجمع بين التعليم والتوجيه والتحفيز، وتستهدف تشجيع الأطفال على الارتباط بالقرآن الكريم والمساجد والاستفادة من الأنشطة التربوية المقدمة خلال فترة الإجازة الصيفية.