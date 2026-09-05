قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من الليلة.. بوتين يصدر أوامره بعدم شن غارات على كييف لمدة 3 أيام
15 ألف شقة للإيجار و 10 آلاف للإيجار المنتهي بالتملك.. ما الفرق بين الطرحين؟
بعد منشور إجبار الطالبات على النقاب ..التعليم للمدارس: إلتزموا بمواصفات الزي المدرسي
تصفيات 2027.. صلاح يتصدر قائمة المحترفين لـ معسكر منتخب مصر فى سبتمبر
التعليم تعلن حذف منشور اجبار طالبات مدرسة قنا على النقاب|وتؤكد:"مسئول الصفحة غِلط"
اتجوزت 12 مرة.. سهير جودة تستعيد تصريحات نارية لحلمي بكر
محض خيال.. فرنسا ترد على اتهامات التحريض على تمرد جنود في النيجر
عموتة يجهز مفاجأة لإمام عاشور.. مركز جديد مع الأهلي
بالخطوات.. دليل شامل لإيقاف أي خط محمول مسجل باسمك دون علمك
عواد أم صبحي .. من يحرس مرمى الزمالك أمام بطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا؟
الونش عاد بعد غياب.. 5 نجوم سوبر فى الزمالك على قائمة العميد بمعسكر المنتخب
بدء الدراسة بالمدارس الدولية غداً و12 سبتمبر في "الحكومية والخاصة"|وهذه مواعيد الامتحانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تختتم النشاط الصيفي بمسجد الجامع الكبير بمدينتي وتكرّم الأطفال المشاركين

الأوقاف تختتم النشاط الصيفي بمسجد الجامع الكبير بمدينتي وتكرّم الأطفال المشاركين
الأوقاف تختتم النشاط الصيفي بمسجد الجامع الكبير بمدينتي وتكرّم الأطفال المشاركين
عبد الرحمن محمد

اختتم مسجد الجامع الكبير بمدينتي فعاليات النشاط الصيفي، برعاية وزارة الأوقاف، من خلال احتفالية شهدت تكريم الأطفال المشاركين وتقديم الهدايا لهم؛ تقديرًا لمشاركتهم في أنشطة البرنامج وتشجيعًا لهم على مواصلة التعلم والارتباط بالمسجد.

وأقيمت الاحتفالية تحت إشراف الدكتور محمود الأبيدي، إمام وخطيب المسجد، وبحضور الدكتور محمد قرني، مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، وشهدت تقديم عدد من الهدايا العينية والمادية للأطفال، إلى جانب رحلات عمرة، بدعم من أهل الخير.

وشاركت واعظات وزارة الأوقاف في فعاليات النشاط الصيفي من خلال البرامج والأنشطة الموجهة للأطفال، بما أسهم في توجيههم وتوعيتهم وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية لديهم، إلى جانب مشاركة المساعدات في تنظيم الفعاليات وإنجاحها.

كما شهدت الاحتفالية توجيه الشكر والتقدير إلى الداعمين الذين أسهموا في تقديم الهدايا ورحلات العمرة، وإلى العاملين والعاملات بالمسجد وفرق الأمن، تقديرًا لجهودهم في تنظيم النشاط الصيفي ومتابعة فعالياته.

ويأتي تنفيذ النشاط الصيفي بالمسجد ضمن برامج وزارة الأوقاف الموجهة إلى النشء، التي تجمع بين التعليم والتوجيه والتحفيز، وتستهدف تشجيع الأطفال على الارتباط بالقرآن الكريم والمساجد والاستفادة من الأنشطة التربوية المقدمة خلال فترة الإجازة الصيفية.

الأوقاف سجد الجامع الكبير الأوقاف تختتم النشاط الصيفي بمسجد الجامع الكبير بمدينتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

الأهلي

أحمد حسن يكشف رد وائل جمعة على واقعة محمد معروف.. تفاصيل جديدة

حالة الطقس

أجواء شديدة الحرارة .. حالة الطقس فى مصر المتوقعة لمدة 5 أيام

فايق

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة عن سيد عبد الحفيظ وملفات التجديد داخل الأهلي

بيزيرا

إبراهيم فايق يكشف سبب تمسك بيزيرا بالرحيل عن الزمالك إلى الإمارات

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

فتح باب التقدم لـ25 ألف وحدة سكنية جديدة بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك» 20 سبتمبر الجاري

هيئة الرقابة المالية

"الرقابة المالية" تصدر أول دليل شامل لقواعد وضوابط نشاط التمويل الاستهلاكي

جانب من الاجتماع

غرفة الملابس الجاهزة تدشن مشروعًا لإرساء المعايير الأوروبية في التعليم الفني

بالصور

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد