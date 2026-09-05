مفاجأة في حراسة الأهلي.. الشناوي الأقرب للعودة أساسيًا

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في المباريات المقبلة، بعد غيابه عن مواجهة سموحة الأخيرة.

وقالت ريهام حمدي، خلال تصريحات عبر إذاعة «ON»: «محمد الشناوي كان هيشارك في ماتش الأهلي اللي فات، لكنه تغيب عن مران الفريق الأخير قبل مباراة سموحة، لأنه مقدرش يوصل في وقت التدريب وراح على المعسكر، وبالتالي مصطفى شوبير هو اللي بدأ المباراة».

وأضافت: «محمد الشناوي هو اللي هيكون الحارس الأساسي في الماتش الجاي، إلا لو جد جديد، وده هنشوفه مع التدريبات، لكن ده الأوقع».

وأوضحت الناقدة الرياضية أن عودة الشناوي للمشاركة أساسيًا تأتي أيضًا في ظل ارتباطه بالمنتخب الوطني، قائلة: «كلنا عارفين إن محمد الشناوي من قوام المنتخب الأساسي خلال السنوات الأخيرة كلها، وبالتالي هما عايزين رجله تكون في الملعب قبل المعسكر، علشان يقدر ينضم بشكل طبيعي جدًا للمنتخب».

وكان مصطفى شوبير قد تولى حراسة مرمى الأهلي أمام سموحة، بعد غياب الشناوي عن المران الأخير قبل المباراة بسبب عدم قدرته على الوصول في الموعد المحدد.

وبحسب تصريحات ريهام حمدي، فإن الاتجاه الأقرب حاليًا هو عودة محمد الشناوي لحراسة عرين الأهلي في المباراة المقبلة، على أن يتحدد الأمر بشكل نهائي وفقًا لمستجدات تدريبات الفريق.