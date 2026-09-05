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العروض سيدة الموقف.. أسعار الدواجن والطيور في الأسواق اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

العروض سيدة الموقف.. أسعار الدواجن والطيور في الأسواق اليوم

أسعار الطيور
أسعار الطيور
قسم الخدمات

​شهدت أسعار الدواجن والطيور ومصنوعاتها في الأسواق، استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم السبت 5 سبتمبر، مع توافر مختلف الأصناف والعروض التنافسية للجمهور. 

وفيما يلي تفاصيل القائمة السعرية الكاملة لمختلف الأنواع، مع أسعار وتفاصيل العروض التي تم توفيرها في بعض محلات الطيور:

اسعار الدواجن اليوم

​أسعار الدواجن الحية والبلدي

​الفراخ البيضاء: 75 جنيهاً للكيلو، مع عرض على الـ 10 كيلو بـ 699 جنيهاً

​الفراخ البلدي: 110 جنيهات للكيلو

​الفراخ البلدي الصعيدي: 120 جنيهاً للكيلو

​فراخ البلدي للحشو: 120 جنيهاً للكيلو

​عرض الفراخ العتاقي: 5 فرخات (وزن كيلو ونصف) بـ 500 جنيه

​ديوك أمهات بلدي: 90 جنيهاً للكيلو

​أمهات أبيض: 60 جنيهاً للكيلو

الدواجن

​أسعار الطيور الأخرى والبط

​بط بلدي: 130 جنيهاً للكيلو

​رومي بلدي: 150 جنيهاً للكيلو

​وز شامورت: 120 جنيهاً للكيلو

​حمام جامبو: 220 جنيهاً للجوز

​أرانب بلدي: 120 جنيهاً للكيلو

​أسعار أجزاء الدواجن والمصنوعات والعروض

​الأوراك: 85 جنيهاً للكيلو، مع عرض على الـ 5 كيلو بـ 390 جنيهاً.

​البانيه: 200 جنيه للكيلو، مع عرض على الـ 3 كيلو بـ 575 جنيهاً.

اسعار الدواجن اليوم

​الشيش طاووك: 180 جنيهاً للكيلو، مع عرض على الـ 3 كيلو بـ 500 جنيه.

​شاورما الفراخ: 180 جنيهاً للكيلو، مع عرض على الـ 3 كيلو بـ 550 جنيهاً.

​الدبابيس: 120 جنيهاً للكيلو، مع عرض على الـ 5 كيلو بـ 500 جنيه.

​الحمام الكدب: 120 جنيهاً للكيلو، مع عرض على الـ 5 كيلو بـ 500 جنيه.

​الصدور بالعظم: 120 جنيهاً للكيلو، مع عرض على الـ 5 كيلو بـ 500 جنيه.

​الكبد والقوانص: 100 جنيه للكيلو، مع عرض على الـ 2.5 كيلو بـ 200 جنيه.

خفض اسعار الدواجن المجمدة

​الأجنحة والناجتس: 50 جنيهاً للكيلو، مع عرض على الـ 5 كيلو بـ 200 جنيه.

مد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر

​وفي ذات السياق، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بمد فترة التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» لعام 2026 حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري. 

ويأتي هذا القرار ليمنح المواطنين متنفساً إضافياً وفرصة ذهبية للاستفادة من عروض التخفيضات الكبرى، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر في ظل تضاعف المتطلبات المعيشية والمدرسية.

الأوكازيون الصيفي

​دعم حركة التجارة وتلبية الاحتياجات الموسمية

و​لا يقتصر الهدف من مد فترة الأوكازيون على مجرد تنشيط الأسواق التجارية فحسب، بل يمتد ليمثل أداة حماية اجتماعية واقتصادية توازن بين مصلحة التاجر والمستهلك. 

ومع إقبال المواطنين على تجهيز المستلزمات الدراسية واحتياجات نهاية فصل الصيف، تسهم هذه التخفيضات في توفير بدائل متعددة بأسعار تنافسية، مما يحافظ على القوة الشرائية للأسر المصرية ويعزز من انضباط حركة السوق.

​رقابة صارمة لضمان حقيقة العروض وشفافية الأسعار

و​وضعت وزارة التموين ضوابط حازمة لضمان جدية التخفيضات وحماية المستهلكين من أي ممارسات ترويجية وهمية؛ إذ تلتزم المحال والأنشطة التجارية الراغبة في المشاركة بالحصول المسبق على تصاريح مديريات التموين المختصة. 

الأوكازيون الشتوي 2024

والأهم من ذلك، فرضت الوزارة إلزاماً قانونياً على المشاركين بإظهار السعر الفعلي الذي كانت تُعروض به السلعة خلال الشهر السابق للتصفية بجانب السعر الجديد المخفض، بما يتيح للمستهلك التحقق المباشر من نسبة الخصم وحقيقتها.

أسعار الدواجن أسواق الطيور الفراخ البانية الأوراك

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