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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة : بدء أعمال مبادرة «أبطالنا السكر» بمحافظة الإسكندرية

مبادرة «أبطالنا السكر»
مبادرة «أبطالنا السكر»
عبدالصمد ماهر

في إطار التوسع في تنفيذ أعمال مبادرة رئيس الجمهورية، لرعاية أطفال السكري «أبطالنا السكر»، أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء أعمال المبادرة بمحافظة الإسكندرية، بعيادة زهراء السيوف الشاملة التابعة لهيئة التأمين الصحي، بهدف تعزيز المتابعة المستمرة لمستويات السكر لدى الأطفال من خلال إتاحة أجهزة القياس المستمر للجلوكوز.

كيفية التعامل مع مرض السكري

وتضمنت فعاليات بدء المبادرة، تركيب أجهزة القياس المستمر للجلوكوز لـ40 طفلاً من الفئة العمرية المستهدفة على مدار يومين، مع تقديم التوعية والتدريب اللازمين لأولياء الأمور حول آلية عمل الأجهزة وطرق استخدامها والاستفادة من قراءاتها في متابعة مستويات السكر بالدم، بجانب تنفيذ تدريب تثقيفي لأولياء الأمور حول كيفية التعامل مع مرض السكري لدى الأطفال ومتابعة حالتهم الصحية، قدمته الدكتورة ياسمين أشرف، والدكتورة أمنية عمر، مدرسا واستشاريا السكر والغدد الصماء بجامعة الإسكندرية، بما يسهم في رفع وعي الأسر بطرق المتابعة اليومية ودعم الحفاظ على مستويات السكر ضمن الحدود المستهدفة.

وكانت المبادرة قد بدأت بصورة تجريبية خلال شهر أبريل الماضي قبل إطلاقها رسمياً في شهر يونيو، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لتأكيد حرص الدولة المصرية على توفير رعاية صحية متكاملة للأطفال المصابين بالسكري، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة بما يسهم في تحسين جودة حياتهم والحد من المضاعفات المرتبطة بالمرض.

حضر الفعاليات الدكتورة منى خليفة مدير الإدارة العامة للمبادرات الصحية بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة شيماء محمد صبحي مدير إدارة العيادات والمراكز التخصصية برئاسة هيئة التأمين الصحي، وعدد من قيادات ومسؤولي فرع الإسكندرية.

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