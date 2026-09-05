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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أكثر من 20 غارة إسرائيلية تستهدف الجنوب اللبناني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الجنوب اللبناني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن، على مدار ساعات الليل وحتى الآن، أكثر من 20 غارة جوية على عدة مناطق في الجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أن بعض المناطق استُهدفت للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يونيو الماضي.

وأوضح «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن من بين المناطق التي تعرضت للاستهداف بلدة عين التينة في البقاع الغربي، وبلدة الرمادية في قضاء صور، مؤكدًا أن جميع البلدات التي استُهدفت خلال الساعات الماضية تقع خارج نطاق ما يُعرف بالخط الأصفر، الذي يضم أكثر من 55 بلدة في الجنوب اللبناني.

وأضاف أن بلدة الرمادية تعرضت لغارة عنيفة استهدفت منزلًا بالقرب من مركز للإسعاف، ما أدى إلى سقوط شهيد على الأقل وإصابة 15 شخصًا، بينهم 6 مسعفين، بالإضافة إلى سيدة وأطفال، مشيرًا إلى أن منزلًا في بلدة ميفدون تعرض للاستهداف أيضًا، ما أدى إلى وقوع إصابات وضحايا، فيما سُجلت إصابة لعامل في منطقة عين التينة بالبقاع الغربي.

ولفت مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن النبطية الفوقا شهدت استهداف دراجة نارية كان يستقلها شخصان، ما أدى إلى استشهادهما، بالإضافة إلى وقوع إصابات أخرى في كفر الرمان وعدد من البلدات.

وأكد أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة حتى الآن، بالتزامن مع عمليات قصف مدفعي لبلدة ميفدون، ما أدى إلى موجات نزوح جديدة، خاصة أن هذه البلدات كانت بعيدة عن نطاق العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية.

الجنوب اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال

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