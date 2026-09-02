وزير الصحة يُكرم أبطال الإسعاف لإنقاذهم حياة أب استجابوا لنداء طفله في 6 دقائق

كرم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان فريقاً من أبطال هيئة الإسعاف المصرية ضم كلا من الدكتور هاني همام مدير إسعاف بني سويف، وصابر محمد زباق أحمد مشرف غرفة عمليات بني سويف ، والمسعف محمد عرفان عوض الله، والسائق ادور فتح الله خليل وذلك تقديراً لجهودهم الاستثنائية وسرعة استجابتهم لنداء استغاثة طفل لإنقاذ والده الذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجدهما داخل سيارتهما ووجه بصرف مكافأة مالية لهم مؤكداً أنهم يمثلون خط الدفاع الأول لإنقاذ الأرواح وأن الوزارة لن تتوانى عن دعم وتكريم النماذج المشرفة التي تضرب أروع الأمثلة في الإخلاص وسرعة تلبية نداء الواجب.

وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بمنظومة الإسعاف المصرية مؤكداً أن ما قدمه هذا الفريق يعكس أسمى معاني الإنسانية والتفاني في العمل ويُبرز مستوى التدريب المتقدم والجاهزية العالية التي يتمتع بها رجال الإسعاف في التعامل مع الحالات الحرجة وإنقاذ أرواح المواطنين.

غرفة عمليات الإسعاف

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن غرفة عمليات الإسعاف تلقت بلاغاً استغاثياً من طفل يفيد بتدهور الحالة الصحية لوالده بشكل مفاجئ وعلى الفور تم توجيه أقرب سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ حيث تمكن الفريق الطبي من الوصول إلى السيارة في زمن قياسي لم يتجاوز ست دقائق.

وأضاف أن سرعة الوصول كانت العامل الحاسم في إنقاذ حياة الأب حيث تبين بعد التقييم المبدئي إصابته بسكتة دماغية فتعامل المسعفون مع الحالة باحترافية عالية ونقلوا المريض بشكل عاجل إلى أقرب مستشفى متخصص لتلقي الرعاية اللازمة واستكمال العلاج في مشهد يجسد روح التضامن الإنساني والاستجابة السريعة لنداء طفل أنقذ والده.