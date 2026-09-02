وزير الصحة يبحث مستجدات إنشاء مجمع للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع عدد من القيادات لبحث مستجدات إنشاء مجمع للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف توفير خدمات متكاملة ودعم احتياجات المواطنين وفقًا لأحدث المعايير، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وتعزيز قدرتهم على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش أوجه القصور والتحديات، واستعرض مستجدات تدريب عدد من العاملين ذوي الخبرة في مجال الأطراف الصناعية لرفع كفاءتهم، إلى جانب مناقشة تشكيل لجنة من الجهات المعنية لوضع تصور للحفاظ على هذه الكفاءات والاستفادة منها.

التشغيل التجريبي لدورة عمل المريض النموذجية

كما تم استعراض ملاحظات التشغيل التجريبي لدورة عمل المريض النموذجية الخاصة بذوي الإعاقة الحركية، ووضع خطة تمويلية لتوفير الموازنة اللازمة، ومناقشة آليات صرف الكراسي المتحركة للمستحقين.

وأضاف عبدالغفار أنه تمت مناقشة مستجدات تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل حالات الإعاقة، واستعراض الموقف التنفيذي للمراحل المستقبلية لإنشاء مراكز التأهيل المتخصصة لذوي الإعاقة الحركية بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية، وبحث إدراج مشروع لإنشاء منظومة إلكترونية لربط وتبادل البيانات والملفات المؤمنة بين الجهات المشاركة في تقديم الخدمة، مع التأكيد على إعداد موقف نهائي معتمد يتضمن خطة زمنية واضحة للتنفيذ.

حضر الاجتماع الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور محمد عبدالوهاب مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد فوزي السودة ممثل وزارة الصحة بلجنة إنشاء الكيان القومي للأطراف الصناعية، والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور أحمد الأتربي عميد المعهد القومي للتأهيل الحركي والعصبي وعضو اللجنة الفنية لإنشاء كيان الأطراف الصناعية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة.