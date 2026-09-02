الولادة القيصرية بين الضرورة والمخاطرة.. الصحة تحذر من إجرائها دون مبرر

تُعد الولادة القيصرية إجراءً طبيًا مهمًا لإنقاذ حياة الأم أو الجنين في بعض الحالات، لكنها تظل عملية جراحية قد تحمل مخاطر ومضاعفات عند إجرائها دون حاجة طبية.

في هذا السياق، شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الطبية المنظمة للولادة القيصرية، وعدم اللجوء إليها إلا بناءً على مبرر طبي واضح.

الصحة ترصد مخالفات في مستشفيين بمطروح

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل غلق أقسام النساء والتوليد بمستشفيين تخصصيين في مطروح، بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالدليل الإرشادي والبروتوكولات المنظمة للولادة القيصرية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن لجان التفتيش التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمطروح رصدت إجراء عدد من العمليات القيصرية دون مبرر طبي، مشددًا على ضرورة توثيق السبب الطبي في الملف الخاص بالمريضة.

متى تصبح القيصرية ضرورية؟

وتكون الولادة القيصرية ضرورية عندما تمثل الولادة الطبيعية خطرًا على الأم أو الجنين، ومن أبرز الحالات التي قد تستدعيها تعثر الولادة، أو اضطراب نبض الجنين، أو بعض أوضاع الجنين غير المناسبة للولادة الطبيعية، إلى جانب بعض مشكلات المشيمة أو الحالات الصحية للأم.

ويحدد الطبيب طريقة الولادة بناءً على تقييم الحالة الصحية وعمر الحمل ووضع الأم والجنين.

أبرز مميزات الولادة القيصرية

تتميز القيصرية بقدرتها على التعامل السريع مع بعض حالات الطوارئ، وقد تكون الخيار الأكثر أمانًا عندما يتعذر إتمام الولادة الطبيعية أو تصبح خطرة.

كما يمكن أن تكون مخططة مسبقًا في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يسمح للفريق الطبي بالاستعداد للعملية ومتابعة الأم والطفل بشكل دقيق.

مخاطر ومضاعفات القيصرية

ورغم شيوعها، تظل الولادة القيصرية عملية جراحية، وقد يصاحبها نزيف أو عدوى أو مضاعفات مرتبطة بالتخدير، إلى جانب الألم والحاجة إلى فترة تعافٍ أطول مقارنة بالولادة الطبيعية.

وقد ترتبط القيصريات المتكررة ببعض المخاطر في حالات الحمل المستقبلية، لذلك لا يُنصح بإجرائها لمجرد الرغبة في اختيار موعد الولادة أو دون وجود سبب طبي.

هل القيصرية أكثر أمانًا للطفل؟

تكون القيصرية مفيدة للطفل عندما تستدعي حالته أو ظروف الولادة التدخل الجراحي، لكن إجراؤها دون ضرورة، خصوصًا في وقت مبكر من الحمل، قد يزيد بعض المخاطر على حديثي الولادة.

لذلك يحدد الطبيب توقيت العملية المخططة وفقًا للحالة الطبية، مع مراعاة اكتمال نمو الجنين قدر الإمكان.

القرار الطبي هو الفيصل

ولا يمكن اعتبار الولادة الطبيعية أو القيصرية الخيار الأفضل لجميع النساء، إذ تختلف طريقة الولادة من حالة إلى أخرى. ويظل تقييم الطبيب ومتابعة الحمل بشكل منتظم العامل الأساسي في تحديد الطريقة الأكثر أمانًا.

وتأتي إجراءات وزارة الصحة في مطروح ضمن جهود الرقابة على المنشآت الطبية وضمان تقديم خدمات الولادة وفق المعايير والبروتوكولات المعتمدة، بما يحافظ على سلامة الأمهات والأطفال ويحد من التدخلات الطبية غير الضرورية.