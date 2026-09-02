شاب بالمنوفية يستغيث بعد اكتشاف وفاته في الأوراق الرسمية: رحت أطلع بطاقة قالولي إنت متوفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا مصورًا لشاب من محافظة المنوفية، يستغيث بالمسئولين بعدما فوجئ، خلال محاولته استخراج بطاقة الرقم القومي، بإبلاغه بأنه مسجل في الأوراق الرسمية على أنه متوفى.

وقال الشاب، خلال مقطع فيديو متداول، إنه ذهب لاستخراج بطاقة الرقم القومي، إلا أنه فوجئ بإخباره بأنه «متوفى»، الأمر الذي تسبب في تعطل مصالحه ودفعه إلى مناشدة المسؤولين التدخل لحل المشكلة وتصحيح بياناته الرسمية.

وطالب الشاب الجهات المعنية بسرعة فحص الواقعة، والتأكد من بياناته في السجلات الرسمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات حالته وتصحيح أي خطأ في الأوراق والمستندات الرسمية.



