مفتي الجمهورية ينعى الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء، كرس خلالها حياته لخدمة الفقه الإسلامي والبحث في قضاياه وتعليم أجيال من طلاب العلم.

وأكد مفتي الجمهورية أن الدكتور عبد الفتاح إدريس، رحمه الله، كان من العلماء البارزين في مجال الفقه المقارن، وتميز بعمق النظر ودقة البحث، إلى جانب قدرته على استقراء أقوال الفقهاء ومناقشة أدلتها في ضوء أصولها ومقاصدها.

وأوضح أن الفقيد أسهم من خلال علمه وأبحاثه ومؤلفاته في إثراء الدرس الفقهي وخدمة القضايا الفقهية المعاصرة، كما كان أستاذًا جادًا ومربيًا فاضلًا، جمع بين قوة التأصيل العلمي وحسن البيان، وهو ما جعله صاحب أثر واضح في نفوس تلاميذه وأقرانه وكل من عرفه.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن العالم الراحل ترك وراءه سيرة علمية وإنسانية عطرة، ستظل شاهدة على ما قدمه طوال حياته في خدمة العلم وأهله، وما بذله من جهد في مجال الفقه والبحث والتعليم.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى تلامذته ومحبيه وزملائه، وإلى أسرة جامعة الأزهر، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه عن علمه وعطائه خير الجزاء، وأن يجعل ما قدمه في خدمة العلم في ميزان حسناته.

كما دعا فضيلته المولى سبحانه وتعالى أن يسكن العالم الراحل فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وتلامذته ومحبيه جميل الصبر والسلوان، وأن يجبر مصابهم في فقيد العلم، مختتمًا النعي بقوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.