بعد قليل.. انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي بمشاركة 80 دولة لبحث الإدمان الرقمي والتفكك الأسري

ينطلق بعد قليل مؤتمر دار الإفتاء العالمي الحادي عشر، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمشاركة واسعة من العلماء والمفكرين والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم، لمناقشة التحديات التي تواجه الأسرة في ظل التحولات الكبرى والمتسارعة التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.

ويُعقد المؤتمر تحت عنوان «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، في محاولة لبحث القضايا الجديدة التي فرضتها المتغيرات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، وانعكاساتها المباشرة على الأسرة وتماسكها واستقرارها وقدرتها على الحفاظ على هويتها.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل ما تشهده المجتمعات من تحولات متسارعة طالت مختلف جوانب الحياة، وهو ما جعل الأسرة أمام تحديات متزايدة تتطلب دراستها بصورة علمية وإفتائية متوازنة، تجمع بين فهم الواقع والاستفادة من المستجدات، مع الحفاظ على الثوابت والقيم التي تمثل أساسًا لاستقرار الأسرة والمجتمع.

مشاركة دولية واسعة في مؤتمر الإفتاء

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والخبراء والمتخصصين من عدد كبير من دول العالم، حيث من المقرر أن تبحث جلساته مختلف القضايا المرتبطة بالأسرة، إلى جانب مناقشة التجارب والرؤى التي يمكن أن تساعد في التعامل مع التحديات الأسرية المستجدة.

وتأتي المشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر لتؤكد أن قضايا الأسرة لم تعد شأنًا محليًا يرتبط بمجتمع بعينه، وإنما أصبحت قضية عالمية في ظل تشابه التحديات التي تواجه الأسر في العديد من المجتمعات، رغم اختلاف البيئات والثقافات.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية والحورات والنقاشات وورش العمل، بمشاركة المتخصصين والباحثين، لمناقشة القضايا الأسرية من زوايا متعددة، والوصول إلى رؤى ومقاربات يمكن الاستفادة منها في تعزيز حماية الأسرة ومواجهة ما يهدد تماسكها واستقرارها.

الإدمان الرقمي والتفكك الأسري ومستقبل الهوية

ومن بين القضايا التي تحظى باهتمام خلال فعاليات المؤتمر التحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية والتكنولوجية، وما يمكن أن ينتج عنها من أنماط جديدة تؤثر في العلاقات داخل الأسرة، فضلًا عن بحث ظواهر التفكك الأسري وغيرها من القضايا الفكرية والاجتماعية التي أصبحت حاضرة بقوة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الأسرة.

كما يناقش المؤتمر عددًا من القضايا المرتبطة بالهوية، والتغيرات التي تطرأ على منظومة القيم والعلاقات الأسرية، إلى جانب البحث في سبل التعامل مع القضايا المستجدة من منظور إفتائي يراعي طبيعة العصر ومتغيراته، ويحافظ في الوقت نفسه على الثوابت الدينية والقيم المجتمعية.

ويستهدف المؤتمر كذلك استشراف مستقبل الأسرة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، والعمل على تطوير مقاربات إفتائية قادرة على التعامل مع المستجدات التي تفرضها التطورات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، بما يساعد على تقديم إجابات ورؤى تتناسب مع الواقع وتحافظ على استقرار الأسرة.

وكان مفتي الجمهورية قد أشار إلى تلقي المؤتمر نحو 500 ملخص بحثي و317 بحثًا علميًا كاملًا تناولت قضايا الأسرة والتحديات التي تواجهها، بما يعكس حجم الاهتمام العلمي والبحثي بموضوع المؤتمر والقضايا التي يناقشها.

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات المؤتمر مناقشات موسعة حول مختلف الأبعاد المتعلقة بالتحديات الأسرية، مع التركيز على تقديم رؤى عملية وإفتائية يمكن أن تسهم في حماية الأسرة وتعزيز تماسكها، فضلًا عن دعم قدرتها على التعامل مع التحولات المتلاحقة التي تؤثر في مستقبلها.

كما يُنتظر أن يخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات والرؤى التي تعكس نتائج الجلسات العلمية والحوارات وورش العمل، بما يتيح الاستفادة من مخرجاته في التعامل مع القضايا الأسرية المستجدة، ووضع تصورات أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تهدد استقرار الأسرة وصيانة هويتها.

وتدعو دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إلى متابعة فعاليات المؤتمر عبر صفحاتهما الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، للتعرف على تفاصيل الجلسات والنقاشات وورش العمل، إلى جانب متابعة أبرز الرؤى والتوصيات التي يتم الإعلان عنها على مدار انعقاد المؤتمر.