الأزهر يحذّر: فيديوهات مفبركة تنتحل صوت وصورة شيخ الأزهر للترويج لأدوية

حذر المركز الإعلامي للأزهر الشريف من تداول بعض الفيديوهات والإعلانات الترويجية المزيفة والمفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تنتحل صورة أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وصوته، للترويج لأدوية ومنتجات علاجية.

إعلانات مفبركة منسوبة لشيخ الأزهر

وأكد الأزهر في بيان له، أن هذه المواد مزورة ولا تمت إلى شيخ الأزهر أو الأزهر الشريف بأيّة صلة، مشددًا على أن انتحال صورة شيخ الأزهر أو صوته، وإساءة استخدامهما في هذه المواد، يعد تزييفًا واحتيالًا وتضليلًا للرأي العام، ويستهدف استغلال مكانة شيخ الأزهر لتحقيق أغراض تجارية غير مشروعة.

وطالب الأزهر، المواطنين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالامتناع عن التعامل مع هذه المنتجات أو الترويج لها، وعدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المزيفة أو إعادة نشرها أو التفاعل معها، والإبلاغ عنها، وضرورة تحرِّي الدقة بالرجوع إلى المنصات الرسمية للأزهر الشريف للتحقق منها.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

وشدد على أن الأزهر بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة حيال كل من يثبت تورطه في إنتاج هذه الإعلانات أو اصطناعها أو نشرها أو ترويجها، أو استخدامها بما يوهم صدورها عن شيخ الأزهر أو حصولها على موافقة فضيلته أو تأييده.