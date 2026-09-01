لتسهيل السير عكس الاتجاه.. ضبط المتهمين بإتلاف مطب صناعى في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة نقل ومرافقيه بإتلاف مطب صناعى (شوكى) بدائرة مركز منوف بالمنوفية للسير بالسيارة قيادته عكس الإتجاه معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص"وقائدها سائق "يحمل رخصة قيادة سارية" ومرافقيه جميعهم مقيمون بدائرة مركز الشهداء.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 29 أغسطس المنقضى لإختصار الطريق.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.