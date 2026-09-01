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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يشهد توقيع خطاب نوايا لدعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة "سيسكو سيستمز Cisco العالمية"، للتعاون في تنفيذ المبادرات الرقمية الوطنية ودعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور المهندس/ رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و/ تشاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو العالمية، و/ فرانسين كاتسوداس، نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد والسياسات والغاية المؤسسية في شركة سيسكو.

ووقع خطاب النوايا كل من: المهندس/ محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والمهندس/ محمد كامل، مدير عام شركة سيسكو مصر.

ويستهدف خطاب النوايا التعاون في تنفيذ المبادرات الرقمية الوطنية ذات الأولوية في مصر، مع التركيز على التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي لدعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مصر، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات شركة سيسكو العالمية وحلولها المبتكرة، في استكشاف فرص دعم تبني وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحكومية والقطاعات ذات الأولوية لتعزيز تقديم الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم عمليات اتخاذ القرار.

كما يتضمن التعاون أيضا استكشاف فرص دفع عجلة الابتكار والتنويع الاقتصادي والإنتاجية من خلال المبادرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استكشاف فرص تعزيز تطوير القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تنمية المهارات، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي في مصر.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على التوسع في تنفيذ العديد من المبادرات الرقمية، والتي من شأنها أن تسهم في بناء المزيد من القدرات والكفاءات الشبابية في مختلف المجالات التكنولوجية، وذلك بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات، سعياً لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات والمجالات.

وفي هذا السياق، أكد المهندس/ رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون يجسد حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها في تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي، بما يدعم جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي يرتكز على الابتكار الرقمي والتقنيات الحديثة؛ مشيرا إلى أن هذا التعاون مع شركة سيسكو العالمية سيعزز من جهود الوزارة في دعم التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الابتكار، وبناء قاعدة من الكوادر المتخصصة، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ويعزز مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وقال/ تشاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو: "يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل اقتصادات العالم، وستكون الدول التي تتخذ اليوم خطوات مدروسة برؤية واضحة هي الأقدر على قيادة مسيرة الغد. وتمضي مصر قدماً برؤية واضحة وطموح راسخ، فيما تسخّر سيسكو خبرتها العالمية للمساعدة في تحويل هذا الطموح إلى قدرات وطنية ملموسة".

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