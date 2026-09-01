بالزغاريد ودموع الفرحة.. اختيار 1239 شخصا بقرعة الحج في القليوبية

أجرت مديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية، لعام 2027م، 1448 هجريا، حيث أقيمت قرعة حج بالقليوبية، فى نادى الشرطة بمدينة بنها، بحضور اللواء وليد الشبراوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وقيادات مديرية الأمن والأهالى والمتقدمين، حيث استقبل الأهالى النتائج بالزغاريد والدموع، لاختيارهم لأداء المناسك وزيارة بيت الله.

جاء ذلك بحضور مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، ومفتش وزارة الداخلية، ومساعد مدير أمن القليوبية للشؤون المالية والإدارية، وممثل الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية.



وكشفت الفعاليات، أن المتقدمين بلغ عددهم 6845 لاختيار 1239 شخصا فى محافظة القليوبية لأداء المناسك، بينهم 13 تزكية من كبار السن، واختيار 1226 شخصا بالقرعة و620 احتياطي القرعة.

وتبين أن حصص المراكز والأقسام كالتالي: الخصوص 10، والعبور 132، وقسم بنها 99، وأول شبرا 87، وثان شبرا 96، وقسم قليوب 35، ومركز قليوب 87، ومركز طوخ 158، وقها 13، ومركز وقسم الخانكة 76، والقناطر الخيرية 111، ومركز بنها 141 ومركز شبين القناطر 117، وكفر شكر 54.

