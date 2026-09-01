محافظ القليوبية يفتتح أول معرض أهلًا مدارس بشبرا الخيمة ويشيد بتنوع المعروضات والتخفيضات

افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أول معرض «أهلًا مدارس» بالمحافظة، والمُقام بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير مختلف المستلزمات المدرسية واحتياجات الأسرة بأسعار مناسبة وتخفيضات مميزة.

يأتي اختيار حي غرب شبرا الخيمة لانطلاق أولى فعاليات معارض «أهلًا مدارس»، نظرًا لما تتمتع به مدينة شبرا الخيمة من كثافة سكانية كبيرة، بما يسهم في وصول المعرض إلى قطاع واسع من المواطنين وتلبية احتياجات الأسر والطلاب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

ويأتي تنظيم المعرض تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تم تنفيذ المعرض من خلال الغرفة التجارية بالقليوبية، تحت رعاية محافظ القليوبية، وبالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.



وأكد المحافظ أن المحافظة تستهدف التوسع في إقامة معارض «أهلًا مدارس» بمختلف المراكز والمدن والأحياء، بما يضمن وصول الخدمات والسلع بأسعار مخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.



ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من المستلزمات المدرسية، تشمل الحقائب والأقلام والكراسات والكشاكيل والأدوات المكتبية و«اللانش بوكس»، إلى جانب الزي المدرسي ومختلف احتياجات الطلاب، فضلًا عن توافر الكتب الخارجية لجميع المراحل الدراسية بخصومات تصل إلى 15% مقارنة بأسعارها في الأسواق، بالإضافة إلى السلع الأساسية ذات الاستخدام اليومي، بتخفيضات تتراوح في المتوسط بين 15% و30%.



وحرص محافظ القليوبية على الاطلاع على مختلف المعروضات، والتعرف على الأسعار ونسب التخفيضات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بتنوع المنتجات وتكاملها، بما يتيح للأسر توفير احتياجات أبنائهم الدراسية في مكان واحد وبأسعار مناسبة.



ووجّه المحافظ بضرورة الالتزام بالأسعار ونسب التخفيضات المعلنة، والتأكد من استمرار توافر السلع بجودة مناسبة، مع تكثيف أعمال المتابعة والرقابة لمنع أي ممارسات تخالف القواعد المنظمة أو تنتقص من حقوق المواطنين.



وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن افتتاح معرض «أهلًا مدارس» بشبرا الخيمة يمثل انطلاقة لبرنامج متكامل من المعارض التي سيتم افتتاحها تباعًا بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم قبيل بدء العام الدراسي الجديد.