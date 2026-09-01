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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يواصلون مباحثاتهم حول أوكرانيا ولبنان والأمن البحري

وزيرة الدفاع الإيرلندية
وزيرة الدفاع الإيرلندية
أ ش أ

يواصل وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الاجتماع غير الرسمي في مقاطعة ويكلو الإيرلندية، والذى استمر على مدار يومين، لبحث عدد من أبرز ملفات الأمن والدفاع الأوروبي، من بينها دعم أوكرانيا والأمن البحري والتعاون في مجال الفضاء، إلى جانب التطورات في لبنان.

ووفقا لبيان صحفي نشر اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي للرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي، تستضيف وزيرة الدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي الاجتماع في إطار رئاسة بلادها لمجلس الاتحاد الأوروبي، فيما تترأس المناقشات الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

ويركز الاجتماع على استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا، بما يشمل المساعدات الدفاعية والتعاون الصناعي الدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وكييف، إلى جانب قرض دعم أوكرانيا وتعبئة موارد مرفق السلام الأوروبي.

وأعلنت ماكنتي أن إيرلندا ستخصص 10 ملايين يورو لدعم مراكز التدريب في أوكرانيا، ضمن حزمة مساعدات بقيمة 125 مليون يورو أُعلن عنها في يوليو الماضي.

ويبحث الوزراء كذلك دور الفضاء في مجالي الأمن والدفاع، إضافة إلى الأمن البحري، الذي وضعته إيرلندا ضمن أولويات رئاستها للاتحاد، في ظل تزايد المخاطر التي تهدد البنية التحتية البحرية الحيوية، بما فيها الكابلات وخطوط الأنابيب تحت البحر.

كما تشمل المباحثات الوضع في لبنان والتحضيرات لاحتمال إطلاق مهمة أوروبية في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة عقب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وكانت إيرلندا، إلى جانب النمسا وإسبانيا، قد اقترحت إنشاء بعثة مساعدة عسكرية أوروبية غير تنفيذية لدعم لبنان، وأكدت دبلن اعتزامها المشاركة فيها.

وقالت ماكنتي إن رئاسة إيرلندا للاتحاد الأوروبي تأتي في وقت يشهد تحديات كبيرة للأمن الأوروبي، مؤكدة أن دعم أوكرانيا يظل محورياً، بالتوازي مع دعم الجهود الأوروبية لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط،.


 

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وزيرة الدفاع الإيرلندية

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