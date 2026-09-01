راندة المنشاوي تتابع موقف تنفيذ مشروعات التطوير والإسكان بدمياط الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ ومعدلات الإنجاز بعدد من مشروعات الإسكان وأعمال التطوير بمدينة دمياط الجديدة، بهدف دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية، ومتابعة الالتزام ببرامج الصيانة الدورية للمشروعات القائمة، بما يسهم في الحفاظ على الأصول واستدامة الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروعات المختلفة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة استمرار أعمال رفع كفاءة الطرق والمرافق والخدمات، وأعمال تنسيق الموقع والزراعة والنظافة بمختلف مناطق مدينة دمياط الجديدة، بالتوازي مع المتابعة المستمرة للمشروعات السكنية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الأصول والمرافق واستدامتها، وتحقيق أفضل مستوى ممكن من الخدمات، والارتقاء بجودة الحياة لقاطني المدينة، وتعزيز مكانتها كإحدى المدن العمرانية الحديثة التي تتمتع بمقومات تنموية وخدمية متكاملة.

وفي هذا الإطار، تابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ 33 عمارة بمشروع «ديارنا» السكني بمدينة دمياط الجديدة، مشددةً على ضرورة دفع معدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع مراحل العمل بالمشروع، باعتباره أحد النماذج السكنية الحديثة التي تنفذها الوزارة، مع سرعة تذليل أي معوقات قد تواجه سير التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروع وتسليم الوحدات للمتقدمين وفقًا للمواعيد المقررة.

كما تابعت وزيرة الإسكان نتائج الجولات التفقدية لمشروعات التطوير ورفع الكفاءة بمدينة دمياط الجديدة، حيث تفقد المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والبنية التحتية بمختلف مناطق المدينة، ومنها أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق بالمجاورة السادسة بالحي الأول، وصيانة ورفع كفاءة الطريق الساحلي الغربي بمنطقة ميدان رقم (1) والمدخل الشرقي، إلى جانب متابعة أعمال رصف الطرق بالمجاورة (32) بالحي السادس، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ المرافق الأساسية وبدء أعمال البناء بقطع الأراضي السكنية.

وشمل التقرير أيضًا مستجدات منظومة النظافة ورفع المخلفات، وأعمال صيانة الزراعات والمسطحات الخضراء وتنسيق الموقع العام، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمناطق المختلفة، والتعامل الفوري مع أي تعديات أو إشغالات، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة، ويرتقي بالمستوى الجمالي والبيئي للأحياء والمداخل والمحاور الرئيسية.

كما تابعت وزيرة الإسكان موقف الخدمات بمواقع مشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة، ومنها مشروعات «دار مصر» بإجمالي 303 عمارات، و«جنة» بإجمالي 127 عمارة، إلى جانب مشروعات الإسكان القومي، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وأعمال النظافة والصيانة، ومستوى تنسيق الموقع العام بالمناطق المحيطة بالمشروعات السكنية.