الأعلى للشئون الإسلامية ومكافحة الإدمان يختتمان فعالياتهما التوعوية بمسجد الصباح بالمعادي

اختتم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، فعالياته التوعوية بمسجد الصباح بمنطقة المعادي، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف نشر الوعي بخطورة آفة المخدرات وسبل الوقاية منها.

أقيمت الفعاليات برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبتنسيق الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس، مسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق، وأميرة رجب، المشرف المساعد على الإدارة العامة للبرامج الوقائية.

شهدت الفعالية حضور أميرة رجب، والشيخ ميمي جمال غانم، مدير إدارة البساتين والمعادي الجديدة، والشيخ حماد حسن عبد الوهاب، إمام وخطيب مسجد الصباح، والدكتور عادل محمود أحمد، إمام وخطيب بإدارة البساتين والمعادي، والدكتور محمود حسن محمود، عضو إدارة التحرير والنشر بالمجلس.

تضمنت الفعالية ورش عمل تفاعلية مع الأطفال تناولت مخاطر الإدمان وأثره السلبي على الفرد والمجتمع، وطرق الحماية والوقاية، وقدمها متطوعو الصندوق كوثر إيهاب، وهدير أحمد، ومنة الله إبراهيم.

وأوضحت أميرة رجب، في مستهل اللقاء، أن الصندوق يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات العلاجية والوقائية، إلى جانب خدمات المشاورة وتوعية المواطنين بمخاطر سوء استخدام العقاقير، مؤكدة أن العلاج يقدم مجانا وفي سرية تامة عبر الخط الساخن 16023.

وأكد المشاركون في الفعالية على محورية الدور الذي تضطلع به المساجد في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم، مشددين على حتمية تكاتف جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة وحماية النشء والشباب.