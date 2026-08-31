عقدت وزارة الأوقاف، الأحد 30 من أغسطس 2026م، 27 ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية، بعنوان: «صور من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته»، وذلك في إطار دورها العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في تنفيذ محاور خطتها الدعوية، وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية وأخلاقية راسخة.

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى بعنوان: «صور من أخلاق النبي في بيته»

وتتناول الندوات نماذج من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وما كان عليه من الرحمة والرفق والمعاشرة بالمعروف والتواضع، وحسن تعامله مع أزواجه وأهل بيته، بما يقدم نموذجًا راقيًا للحياة الأسرية القائمة على المودة والرحمة والاحترام.

كما سلطت الندوات الضوء على أهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل داخل الأسرة، وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتراحم، وبناء حياة أسرية هادئة، وأداء الحقوق والواجبات، بما يسهم في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.

وتأتي هذه الندوات في إطار حرص وزارة الأوقاف على نشر الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم والأخلاق النبيلة، وتصحيح المفاهيم، والإسهام في بناء الإنسان وصناعة الحضارة.