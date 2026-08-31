وزير الخارجية لنظيره الأوكراني: مصر تجدد موقفها الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة

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بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستهل وزير الخارجية، الاتصال، بتهنئة نظيره الأوكراني؛ بمناسبة إعادة تعيينه وزيراً للخارجية من قبل البرلمان الأوكراني.

وأعرب عن التطلع إلى مواصلة الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي وتطوير أطر التعاون القائمة بين البلدين من خلال مواصلة عقد جولات المشاورات السياسية واللجان المشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وتناول الاتصال، تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث جدد “عبد العاطي” موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، مؤكداً أهمية خفض التصعيد واللجوء للحلول الدبلوماسية، بما يسهم في إنهاء النزاع وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.