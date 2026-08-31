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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف: دور الواعظات محوري في خدمة الدعوة وبناء الوعي

وزير الأوقاف يلتقي واعظات الوزارة بمسجد السيدة زينب
وزير الأوقاف يلتقي واعظات الوزارة بمسجد السيدة زينب
عبد الرحمن محمد

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع واعظات وزارة الأوقاف من مختلف محافظات الجمهورية، بمسجد السيدة زينب - رضي الله عنها- بالقاهرة، بحضور الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بالوزارة، والدكتورة فاطمة عنتر، مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور محمد رجب خليفة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ أحمد جمال الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة.

وزير الأوقاف يلتقي واعظات الوزارة بمسجد السيدة زينب بالقاهرة

ووجَّه وزير الأوقاف التهنئة للحاضرات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، معربًا عن تقديره لحضورهن من مختلف محافظات الجمهورية، ومقدمًا الشكر لهن على جهودهن في خدمة الدعوة، داعيًا الحاضرات إلى قراءة سورة الفاتحة؛ لتكون فاتحة خير ورحمة، وتتنزل بها السكينة.

وأوضح الوزير الأوقاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للمتابعة من خلال إجراءات متعددة منها عقد لقاء ربع سنوي؛ لمتابعة العمل الدعوي، والاطلاع على الجهود الدعوية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات، والعمل على تطوير الأداء، مشيرًا إلى أن دور الواعظات محوري وشديد الأهمية، وأن ما يلمسه فيهن من همة وصدق سعي وتفانٍ وخدمة وقراءة وتعلم واستزادة وتحصين، يمثل طاقة كبيرة يُعوَّل عليها في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف إحداث نقلة كبيرة في الحصيلة العلمية للواعظات، والعناية بالقرآن الكريم، وتشجيعهن على طرح مشروعات وأفكار دعوية جديدة، وإيصال الرسائل الدعوية المستنيرة إلى السيدات والفتيات في البيوت، إلى جانب تكثيف الجهود الدعوية في المساجد، بما يجعل المرحلة المقبلة قفزة نوعية في العمل الدعوي والعلمي، ببركة القرآن الكريم وبركة هذا الجمع المبارك.

وفي إطار دعم الجانب العلمي للواعظات، أعلن الوزير عن إهداء كل واعظة نسخة من مجلد «دليل الفتاوى»، الذي يضم حصيلة من الفتاوى المعتمدة الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، ليكون مرجعًا علميًّا في متناولهن في ما يتصل بالمسائل التي يحتجن إليها في أداء رسالتهن الدعوية، بما يعزز دقة الخطاب الديني واتساقه، موضحا أن جميع الواعظات بنات الوزارة، وأن منزلتهن واحدة، وأن الوزارة تعقد عليهن جميعا آمالا عظيمة في دعم المرأة المصرية وتوصيل الخطاب العلمي الدعوي المنير الذي يملأ البيوت أمانا واستقرارا.

ووجَّه وزير الأوقاف إلى تعزيز التنظيم الدعوي داخل المديريات، بحيث تكون في كل محافظة واعظتان تتوليان مهام الإشراف والتنسيق لعمل بقية الواعظات، على أن تكون إحداهن أكبر الواعظات سنًّا والأخرى أصغرهن سنًّا، ليكون معيار السن واضحًا في الاختيار، بما يسهم في تنظيم العمل الدعوي داخل المحافظة.

كما أعلن الوزير عن إطلاق مجلة تُعنى بقضايا المرأة، لتكون منبرًا للخطاب المستنير الموجَّه إلى المرأة، وتتناول قضاياها واحتياجاتها برؤية دعوية واعية، مع استهداف إصدار عددها الأول خلال أسابيع، متضمنًا مقالات وموضوعات من إعداد واعظات الوزارة؛ بما يبرز جهودهن العلمية والدعوية وإسهاماتهن في نشر الوعي والفكر المستنير، مع تحويل كل هذا إلى محتوى إلكتروني يتاح وجوده في الفضاء الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي ويغذي أبواب المرأة على المنصة الرسمية لوزارة الأوقاف.

كما أعلن إعداد سلسلة من مؤلفات واعظات وزارة الأوقاف، تجمع إنتاجهن العلمي والفكري والدعوي، وتتيح الاستفادة منه على نطاق أوسع، بما يعزز إسهام الواعظات في مجال التأليف وصناعة الخطاب الديني المستنير.

وفي ختام اللقاء استمع وزير الأوقاف إلى عدد من مداخلات واعظات الوزارة، وما طرحته الواعظات من رؤى ومقترحات بشأن تطوير العمل الدعوي خلال المرحلة المقبلة.

الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف وزير الأوقاف يلتقي واعظات الوزارة بمسجد السيدة زينب

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