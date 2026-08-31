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الصحة العالمية : اتساع رقعة تفشي إيبولا إلى 26 منطقة في الكونغو الديمقراطية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة العالمية : اتساع رقعة تفشي إيبولا إلى 26 منطقة في الكونغو الديمقراطية

الصحة العالمية
الصحة العالمية
عادل نصار

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية الدكتورة آن أنسيا، إنّ الوضع الوبائي في البلاد لا يدعو إلى التفاؤل، مؤكدة أن تفشي فيروس الإيبولا لم يعد تحت السيطرة، مع اتساع نطاق انتشار المرض إلى أكثر من 26 منطقة.

وأوضحت في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التفشي بدأ في نقطتين ومنطقتين فقط، قبل أن يتسع نطاقه ليشمل مناطق جديدة، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 6000 إصابة في المناطق المتضررة، فيما شهدت منطقتان أكثر من 82 إصابة.

وأضافت أن المنطقة الشمالية من كيفو تعد من أكثر المناطق تضررًا، حيث تم تسجيل أكثر من 800 إصابة مؤكدة و500 حالة وفاة، موضحة أن الفرق الطبية تعمل على تقديم الخدمات الصحية بصورة فعالة، مع السعي إلى زيادة أعداد الموارد البشرية والخبراء الطبيين الموجودين في المناطق المتضررة.

وأشارت إلى أن الإصابات تأتي من مناطق بعينها في غرب البلاد، ثم تنتقل إلى مناطق أخرى مثل تشوبو وكيسانغاني، مؤكدة أن الحالات تتزايد بصورة مطردة، مع تسجيل أكثر من 300 حالة مؤكدة في مناطق جديدة.

وأكدت أن هناك مناطق جديدة أُبلغ عن ظهور إصابات فيها، موضحة أن تلك الحالات انتقلت من مناطق موبوءة بالفعل، فيما تعمل الطواقم الطبية الموجودة ميدانيًا على الحد من انتقال المواطنين من المناطق الموبوءة إلى مناطق جديدة، للسيطرة على انتشار المرض والحد من تفشيه.
 

الصحة العالمية الكونغو الديمقراطية آن أنسيا لوضع الوبائي فيروس الإيبولا

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