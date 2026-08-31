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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البنك الأهلي يعبر عقبة بترول أسيوط بهدف ويحقق فوزه الأول بالدوري

البنك الأهلي
البنك الأهلي
عمرو مصطفى

حصد فريق البنك الأهلي أول انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما تغلب على بترول أسيوط بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

البنك الأهلي يعبر عقبة بترول أسيوط بهدف

جاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، قبل أن ينجح البنك الأهلي في خطف هدف الفوز خلال الشوط الثاني، بعدما لعب محمد نصر كرة اصطدمت بمحمود عوكل، لاعب بترول أسيوط، لتغير اتجاهها وتسكن الشباك بالخطأ في الدقيقة 74.

وحاول بترول أسيوط العودة إلى اللقاء خلال الدقائق المتبقية وإدراك هدف التعادل، إلا أن دفاع البنك الأهلي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج الفريق بثلاث نقاط ثمينة.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 3 نقاط، ليتقدم إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، بعدما حقق انتصاره الأول في مشواره بالمسابقة.

في المقابل، توقف رصيد بترول أسيوط عند نقطتين، ليحتل المركز الثالث عشر، ويواصل البحث عن انتصاره الأول في البطولة.

ويمثل الفوز دفعة معنوية قوية للاعبي البنك الأهلي، خاصة بعد البداية التي لم تشهد تحقيق الفريق أي انتصار في أول جولتين، بينما يسعى بترول أسيوط إلى تصحيح مساره خلال المباريات المقبلة وتحقيق نتائج أفضل.

جاء تشكيل بترول أسيوط كالتالي:

حراسة المرمى: أمجد يوسف

الدفاع: زياد طارق، محمود عوكل، أحمد شكري، محمود علاء

الوسط: أبو بكر فوزي، عبدالرحمن الخميسي، مصطفى صدفة.

الهجوم: بوندي، أحمد يونس، أحمد خالد


فيما جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمد نصر ، داو سيريل، أحمد متعب، مصطفى دويدار

خط الوسط: علي حمدي، رشاد المتولي ، مودي ناصر، أحمد مدبولي

خط الهجوم: ياو أنور ، أحمد ياسر ريان

البنك الأهلي بترول أسيوط استاد برج العرب الدوري المصري

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