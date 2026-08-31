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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية لأبناء كنيسة العذراء بشبرا

قداس المناولة الاحتفالية
قداس المناولة الاحتفالية
ميرنا رزق

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

شارك في الصلاة الأب عمانوئيل صبحي، راعي الكنيسة، والأب ميشيل عبدالله، نائب راعي كنيسة السيدة العذراء أم النور، بإمبابة، والأب يوحنا مرقس الكرملي.

وخلال عظته، أكد صاحب الغبطة أن الأنشطة الرعوية بالكنيسة هي وسائل تساعد أبناءها على التعبير عن إيمانهم، والنمو في علاقتهم بشخص الرب يسوع المسيح.

وأوضح الأب البطريرك أن المناولة الاحتفالية تأتي في إطار أسرار التنشئة المسيحية، التي تشمل المعمودية، والتثبيت، والإفخارستيا، مؤكدًا أن التقدم للمناولة في هذه المرحلة لا يقتصر على الاحتفال، بل يعكس نموًا في الوعي، والإدراك بسر الإفخارستيا، ومعرفة أن المؤمن يتناول جسد الرب، ودمه.

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى أهمية التعليم المسيحي، ودوره في تنمية إيمان الأبناء، وإعدادهم للتقدم إلى الأسرار بوعي ومسؤولية، مؤكدًا أن الكنيسة لا تستطيع أن تقوم بدورها في تربية الأبناء بمعزل عن الأسرة، إذ يظل الأب والأم المسؤولين الأساسيين عن نقل الإيمان، والمحبة، والأمانة إلى أبنائهم وبناتهم داخل البيت.

وشدد غبطة البطريرك على أهمية اجتماعات الأسرة، موضحًا أنها ليست مجرد لقاءات للترفيه، أو المشاركة الاجتماعية، بل مساحة لتذكير الأسر بمسؤوليتها في بناء شعب المسيح، والكنيسة.

وتأمل صاحب الغبطة في إنجيل اليوم، متوقفًا عند قول الرب يسوع المسيح: "أنا الكرمة وأنتم الأغصان"، موضحًا أن الغصن لا يستطيع أن ينمو، أو يثمر إلا إذا ظل ثابتًا في الكرمة، واستمد منها غذاءه وحياته، مؤكدًا أن المسيحيين هم أغصان في كرمة المسيح، وأن الكنيسة هي جسد المسيح السري، ورأسها هو المسيح، الذي منه تستمد حياتها، وقوتها.

وأشار بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك إلى تشبيه المسيح نفسه بنور العالم، موضحًا أن المؤمنين، إذ يستمدون النور من المسيح، مدعوون بدورهم إلى أن يكونوا نور العالم، وينقلوا هذا النور إلى المجتمع من حولهم.

وأكد غبطة البطريرك أن قراءة الكتاب المقدس لا ينبغي أن تقتصر على معرفة النصوص وحفظها، بل يجب أن تتحول كلمته إلى حياة تُخاطب الإنسان، وتتجسد في ممارساته اليومية.

تضمنت كلمة العظة أيضًا حوارًا أبويًا بين صاحب الغبطة، وأبناء وبنات المناولة الاحتفالية حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة.

وأكد الأب البطريرك للمحتفى بهم أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس، وحضور القداس الإلهي، وممارسة الأسرار الكنسية، وفعل أعمال المحبة يوميًا.

وفي ختام القداس الإلهي الاحتفالي، قام غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتوزيع الهدايا التذكارية على أبنائه وبناته، والتقاط الصور التذكارية معهم، كما تم الاحتفال بالتذكار السابع عشر للسيامة الكهنوتية للأب عمانوئيل صبحي.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك قداس

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