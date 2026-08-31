إنزاجي يكشف أسباب تعاقد الهلال مع واتكينز بعد رحيل بنزيما

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، كواليس وأسباب تعاقد النادي مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، بالتزامن مع رحيل الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف «الزعيم».

وكان الهلال قد أعلن إنهاء علاقته مع بنزيما بالتراضي، قبل أن يكشف رسميًا عن التعاقد مع واتكينز لمدة 3 سنوات، في خطوة تستهدف إعادة تشكيل الخط الهجومي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد إنزاجي أن التعاقد مع المهاجم الإنجليزي لم يكن مجرد تحرك لتعويض رحيل بنزيما، وإنما جاء بعد متابعة ودراسة لإمكاناته، موضحًا أن اللاعب يحظى بقناعة فنية من جانب الجهاز الفني والإدارة الرياضية.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الأهلي المؤجلة من الجولة الثالثة: «نشكر بنزيما على ما قدمه من عطاء، فهو لاعب كبير تشرفت بتدريبه، أما واتكينز فيمتلك خصائص عالية، وتمت متابعته منذ الموسم الماضي من جانبي ومن جانب الإدارة الرياضية، وأنا معجب بمهاراته وأسلوب لعبه».

وتشير تصريحات إنزاجي إلى أن الهلال كان يخطط للتعاقد مع واتكينز قبل رحيل بنزيما، بعدما نجح المهاجم الإنجليزي في لفت أنظار المدرب والإدارة الرياضية بفضل قدراته الفنية وطريقة لعبه، ليصبح أحد الخيارات الأساسية لدعم هجوم الفريق.

موقف واتكينز وتمبكتي من مواجهة الأهلي

وتطرق إنزاجي أيضًا إلى موقف واتكينز وحسان تمبكتي من المشاركة أمام الأهلي، موضحًا أن الثنائي شارك في التدريبات الجماعية، على أن يتم حسم موقفهما النهائي وفقًا لدرجة الجاهزية خلال المران الأخير قبل المباراة.

وقال إنزاجي: «اللاعبان تدربا مع الفريق، وبناءً على جاهزيتهما في مران اليوم سنقرر أمر مشاركتهما».

إنزاجي يحذر من صعوبة مواجهة الأهلي

وعن المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، شدد المدير الفني للهلال على صعوبة المباراة، خاصة أن المنافس سيدخل اللقاء بحثًا عن استعادة توازنه بعد الخسارة الأخيرة.

وقال إنزاجي: «نعرف أن مواجهة الأهلي صعبة، ونحن مستعدون لها وسندخلها بكل قوة».

وأضاف: «قابلت الأهلي ثلاث مرات الموسم الماضي ونعرف طريقة ونهج لعبه، وهو يدخل المباراة بعد خسارة لذلك سيحاول التعويض، لكن الهلال فريق كبير وسنسعى إلى تقديم كل ما بوسعنا».

وبذلك، حسم إنزاجي الجدل حول دوافع التعاقد مع واتكينز، مؤكدًا أن الصفقة جاءت وفق رؤية فنية وإعجاب واضح بقدرات المهاجم الإنجليزي، وليس لمجرد سد الفراغ الذي خلفه رحيل بنزيما.

وتترقب جماهير الهلال الظهور الأول لواتكينز بقميص الفريق، لمعرفة مدى قدرته على تقديم الإضافة الهجومية المنتظرة وتحويل ثقة إنزاجي وإدارة النادي إلى أهداف وتأثير حقيقي داخل الملعب.