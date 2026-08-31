أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس بتروجت بقيادة سيد عيد، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

بدر موسى يقود هجوم منتخب السويس بتروجت أمام الزمالك

جاء تشكيل منتخب السويس بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: كريم الديب - بركات حجاج - أحمد بحبح - عمر ضياء.

خط الوسط : محمد علي عكاشة – يوسف عبد التواب - أدهم حامد - مصطفى البدري .

خط الهجوم : بدر موسى – محمد دودو .

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد خليفة وأحمد ببلاوي وأمادو با وعبد الرحمن ديانج وأبو بكر ليادي وفريدي مايكل وكي جي وأحمد ياسين وجودوين شيكا.

وصول حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة منتخب السويس بتروجت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام منتخب السويس بتروجت.

كان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره منتخب السويس بتروجت في الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات بالجملة تضرب الزمالك قبل مواجهة منتخب السويس بتروجت الليلة



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة جديدة في بطولة الدوري الممتاز عندما يلتقي مع منتخب السويس بتروجت في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ويدخل الزمالك اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة بينما يتطلع منتخب السويس بتروجت إلى تقديم أداء قوي أمام الفارس الأبيض والخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره بالبطولة.