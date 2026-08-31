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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل هجومي للزمالك في مواجهة منتخب السويس بتروجت بالدوري

الزمالك
الزمالك
على محمد على

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الأبيض مباراة منتخب السويس بتروجت، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل هجومي للزمالك في مواجهة منتخب السويس بتروجت

 

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – حسام أشرف – عدي الدباغ .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

 

 محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد  وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد شريف وناصر منسي.

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة منتخب السويس بتروجت

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة منتخب السويس بتروجت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء؛ استعدادًا للقاء المرتقب أمام منتخب السويس بتروجت.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

الزمالك معتمد جمال ستاد القاهرة منتخب السويس بتروجت الدوري الممتاز

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