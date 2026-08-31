ترامب ينتقد معارضي مشروعات إنشاء مراكز البيانات الجديدة

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، انتقادًا شديد اللهجة لمعارضي مشروعات إنشاء مراكز البيانات الضخمة في التجمعات السكانية.

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، كتب ترامب "السبب الوحيد الذي قد يدفع التجمعات السكانية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفض مراكز البيانات هو رغبتها في التخلف والفقر. أما إذا أرادت النجاح والثراء، مع ضرائب أقل بكثير وفرص عمل وفيرة، فليكن للبيانات الكلمة الأخيرة".

وأضاف ترامب "الخبر السار هو أن هناك العديد من الأماكن الأخرى التي ترغب بها. إذا قضينا على مصدر الدخل الرئيسي، فلا تلوموا إلا أنفسكم".

وتابع "الصين في غاية السعادة بهذه الحركة المناهضة لمراكز البيانات. هم في الواقع، لا يصدقون ما يحدث!"