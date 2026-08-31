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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض طفيف للحرارة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الـ 5 أيام المقبلة

طقس
طقس
عادل نصار

بعد أيام من الأجواء شديدة الحرارة التي فرضت نفسها على مختلف أنحاء الجمهورية؛ بدأت حالة الطقس في التحسن تدريجيًا، مع تراجع نسبي في درجات الحرارة وعودة الأجواء إلى معدلاتها المعتادة خلال هذا الوقت من العام.

ومع بداية شهر سبتمبر؛ تترقب البلاد طقسًا صيفيًا أكثر استقرارًا، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، بينما تبقى الحرارة أعلى على مناطق جنوب البلاد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 1 سبتمبر وحتى السبت 5 سبتمبر، مؤكدة استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس خلال الأيام القادمة، سيكون مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائلاً للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

تحسن الأحوال الجوية

من جهته، قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنًا ملحوظًا في حالة الطقس منذ أمس، بعد موجة شديدة الحرارة خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن درجات الحرارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، وأن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية، مع ارتفاع نسب الرطوبة، بينما تصل درجات الحرارة العظمى في جنوب الصعيد إلى 39 و40 درجة.


استقرار نسبي حتى نهاية الأسبوع

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد خلال مداخلة عبر برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، إلى أن الأجواء الصيفية المعتادة واعتدال حركة الأمواج نسبيًا من المتوقع أن يستمرا حتى نهاية الأسبوع، لافتًا إلى عدم وجود موجات شديدة الحرارة خلال هذه الفترة.

كما أوضح أن الشبورة المائية ستكون في معدلاتها المعتادة وليست كثيفة بصورة عامة، مع إمكانية زيادة كثافتها أحيانًا على بعض الطرق الزراعية.

العامة للأرصاد درجات الحرارة الأرصاد هيئة الأرصاد الطقس شديد الحرارة

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