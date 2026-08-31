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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خرّيج زراعة | الأعلى للإعلام يستجيب لشكوى نقابة العلاج الطبيعي

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
عبدالوكيل أبو القاسم

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، بشأن ما نُسب إلى أحد البرامج، المذاعة على أحد القنوات لاستضافتها أشخاص غير متخصصين، ومنتحلين للصفة الطبية، دون التحقق من هويته أو حصوله على تصريح بمزاولة المهنة.

العلاج الطبيعي


وأوضحت الشكوى أن الشخص المشار إليه تبين أنه خريج كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي، وليس من المتخصصين في مجال العلاج الطبيعي.


وفور تلقي الشكوى، تواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع إدارة قناة «الحدث اليوم» للوقوف على حقيقة ما ورد بها، حيث أكدت إدارة القناة عدم ظهور الشخص المذكور على شاشة القناة نهائيًا، وعدم استضافته ضمن البرنامج.


وأفادت إدارة القناة بأنه تمت مراجعة المستندات الخاصة بالبرنامج من جانب الإدارة التحريرية خلال اليومين الماضيين، ولم يتبين وجود أي مستندات رسمية تثبت قيد الشخص المذكور بنقابة العلاج الطبيعي، كما أكدت القناة أنها لم تصدر أي إعلان عن اللقاء، سواء عبر شاشتها أو الصفحات الرسمية التابعة لها، وذلك بعد رفض تصوير اللقاء من جانب القناة.


يأتي تحرك المجلس في إطار حرصه على التحقق من مدى التزام البرامج والقنوات بالضوابط والمعايير المنظمة للعمل الإعلامي، والتصدي لأي ممارسات من شأنها السماح لغير المتخصصين بتقديم محتوى مهني أو طبي دون سند قانوني أو مهني.

برنامج «شعاع نور» يأتي ضمن برامج الإنتاج المشترك التي تذيعها قناة «الحدث اليوم»، والتي سبق أن قدمتها إدارة القناة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في إطار الجهود التي يبذلها لمجابهة ظاهرة «بيع الهواء» وتنظيم المحتوى الإعلامي المقدم للجمهور. 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأعلى لتنظيم الإعلام النقابة العامة للعلاج الطبيعي الإعلام شكوى الأعلى للإعلام

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