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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شهيد الواجب.. الخارجية تنعي الملحق الإداري بسفارة مصر في كمبالا

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

نعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ببالغ الحزن وعميق الأسى، شهيد الواجب محمد محمد السيد الغراب الملحق الإداري بسفارة مصر في كمبالا، الذي وافته المنية أمس ٣٠ أغسطس الجاري.

كان الفقيد مثالاً مشرفاً للالتزام والإخلاص والتفاني في أداء الواجب، وعرف بين زملائه بحسن الخلق وحرصه الدائم على أداء مهام عمله بكل أمانة ومسؤولية واضعاً خدمة الوطن في مقدمة أولوياته.

وتقدم د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وجميع أعضاء الوزارة، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة شهيد الواجب ولزملائه وأصدقائه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الزميل محمد محمد السيد الغراب الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية محمد محمد السيد الغراب كمبالا وزير الخارجية والتعاون الدولي

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