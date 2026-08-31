شهيد الواجب.. الخارجية تنعي الملحق الإداري بسفارة مصر في كمبالا

نعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ببالغ الحزن وعميق الأسى، شهيد الواجب محمد محمد السيد الغراب الملحق الإداري بسفارة مصر في كمبالا، الذي وافته المنية أمس ٣٠ أغسطس الجاري.

كان الفقيد مثالاً مشرفاً للالتزام والإخلاص والتفاني في أداء الواجب، وعرف بين زملائه بحسن الخلق وحرصه الدائم على أداء مهام عمله بكل أمانة ومسؤولية واضعاً خدمة الوطن في مقدمة أولوياته.

وتقدم د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وجميع أعضاء الوزارة، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة شهيد الواجب ولزملائه وأصدقائه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.