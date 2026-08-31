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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية: المنصة الإلكترونية هدفها الارتقاء بالخدمات القنصلية للمصريين بالخارج

الدكتور بدر عبدالعاطي
الدكتور بدر عبدالعاطي
أ ش أ

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي إن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمصريين بالخارج يأتي في صدارة أولويات الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية، اليوم الاثنين، مع قيادات الوزارة والمسئولين المعنيين والقائمين على الجوانب الفنية والتنفيذية للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج، والتي سبق الإعلان عنها خلال مؤتمر المصريين بالخارج الذي عُقد يومي 2 و3 أغسطس الجاري، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود تطوير ورقمنة الخدمات القنصلية والتيسير على المواطنين المصريين بالخارج.

واطلع عبدالعاطي، خلال الاجتماع، على عرض تقديمي بشأن المكونات الرئيسية للمنصة وتصميمها وآليات استخدامها، وما تتضمنه من خدمات ومزايا تستهدف تيسير حصول المواطنين المصريين بالخارج على الخدمات القنصلية، فضلا عن مراحل العمل الجارية لاستكمال الجوانب الفنية والتقنية للمنصة.

وشدد على أهمية أن تمثل المنصة نقلة نوعية في منظومة الخدمات القنصلية، بما يتيح للمواطنين بالخارج إنجاز ومتابعة معاملاتهم بصورة أكثر سرعة ويسرا، ويحد من الحاجة إلى التردد على مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وأشار إلى مواصلة توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية لتطوير منظومة العمل القنصلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، موجها باستمرار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لاستكمال مختلف المراحل التنفيذية للمنصة وفقا للجدول الزمني المحدد.

وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي الخدمات القنصلية

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