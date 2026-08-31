نور الدين زكي يتوج بذهبية وفضية في رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط

أحرز البطل المصري نور الدين زكي ميداليتين ذهبية وفضية في منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط 2026 والمقامة في مدينة تارانتو الإيطالية.

وحصد الرباع المصري نور الدين زكي ذهبية الخطف وفضية الكلين والنتر في منافسات رفع الأثقال وزن 65 كجم.

وحصد الفراعنة حتى الآن على 38 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة على قمة الدول العربية بواقع 12 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و13 ميدالية برونزية.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

تخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.